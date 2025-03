La moins chère du lot

Algam Lighting, en plus d’être distributeur de fabricants tels que Martin et CLF, propose également des références sous sa propre marque,

ce qui est le cas de cette lyre MS-60. Facile à trouver en dessous de 250 euros, elle part avec un sérieux argument pour les budgets serrés.

Présentation

MS-60 n’est pas uniquement le moins cher de ce comparatif, c’est également le plus léger, avec ses 3 kg sur la balance, ce qui en fait un appareil ultra maniable et simple à déployer n’importe où. Sous la base, on trouve quatre tampons lui offrant une bonne stabilité et deux pas de vis pour venir fixer la plaque porte-crochet fournie dans le carton (ainsi qu’une élingue de sécurité). Pour le reste, c’est une lyre assez classique, dont les vis sont certes apparentes, mais donc faciles d’accès, et avec des plastiques de qualité.

Côté distinctif, on trouve la signature de la marque sur les côtés mais c’est tout. Malgré son poids réduit, le fabricant a tout de même ajouté des encoches sur le côté bas du corps qui font office de pratiques poignées.

Les connectiques sont réduites au strict minimum, DMX trois points In et Out non standards mais communs dans cette catégorie de machines. C’est plus l’alimentation qui pèche, Algam nous proposant une fiche IEC. On aurait aimé au moins un powerCON bleu, même si ce standard n’est pas non plus parfait. Sur la face avant, un écran à cristaux liquides rouge nous attend, ainsi que quatre boutons, Menu, Haut, Bas et Enter. C’est également de ce côté que se situe le micro utilisé pour le mode Sound que nous verrons par la suite.