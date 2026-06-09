Compacte et très complète

Le fabricant britannique à l’histoire prestigieuse propose une large gamme de consoles numériques, des dLive en grand format aux Avantis et SQ en moyen format, sans oublier les très compactes CQ. La gamme intermédiaire est représentée par la très populaire mais vieillissante série Qu, remise au goût du jour avec la nouvelle série Qu-5/6/7.

Les équipes d’Algam, représentant la firme cornique sur le sol national, ont mis à notre disposition le plus petit modèle de la série, la Qu-5D. le « D » indique que la console est équipée d’une interface Dante native. Les classiques Qu-16/24/32 ont subi une cure de rajeunissement, en particulier grâce au remplacement du processeur FPGA 48 kHz par un processeur XCVI 96 kHz plus puissant et plus rapide.

LE MATÉRIEL

Les concepteurs d’Allen & Heath ont eu la bonne idée de conserver l’aspect original des consoles de la série Qu. On retrouve notamment cette forme caractéristique en « L » qui permet d’incliner naturellement la console vers l’opérateur. Les utilisateurs historiques ne seront pas dépaysés puisque l’agencement des différentes sections est conservé : égaliseur et traitement de dynamique en haut à gauche, écran en haut à droite et canaux de mixage en dessous.

La cure de jouvence a également permis d’accroître la taille de l’écran tactile, qui passe à 7’’ (5’’ pour la Qu-16). Avec sa résolution de 800 x 480, ce dernier est très lisible et suffisamment réactif pour une utilisation rapide. Les 17 faders de 100 mm sont encadrés à gauche par les poussoirs d’accès aux quatre couches de mixage (layers) et à droite par les touches d’accès direct aux bus de départs (douze bus de mixage, quatre bus d’effets et main L/R).

Notons que chaque bouton d’accès aux layers s’allume en rouge lors qu’il y a écrêtage sur une voie, c’est très pratique pour visualiser rapidement un risque de saturation.

La console dispose de huit toucWhes assignables par l’utilisateur, six d’entre elles à gauche de l’écran et les deux autres en bas à droite.

La connectique, très complète. Le suffixe « D » indique que la console est équipée Dante. La carte SDHC permettra l’enregistrement multipiste, jusqu’à 32 pistes en 48 kHz.

La connectique est principalement située sur le panneau arrière. C’est très complet, on retrouve les combos XLR/jacks d’entrée des 16 voies, 12 connecteurs XLR de sortie affectés aux bus de mixage 1 à 8 et main L/R par défaut. Bonne idée, deux jacks 6,35 mm symétriques ont été conservés comme sorties alternatives A et B. Un connecteur XLR quatre broches permettra d’alimenter une lampe col de cygne.