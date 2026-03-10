Solution de calibration de tout système d’écoute 2.0 et 2.1

Notre quotidien de professionnels du son se confronte à bien des paradoxes. L’un d’entre eux consiste à parfois travailler avec du matériel audio performant, mais dans un environnement acoustique des plus précaires. Studio, mixage broadcast ou captation nomade, sans calibration d’écoute, nombre d’ingés-son restent confrontés à cette incertitude de ce qu’ils entendent, donc de ce qu’ils produisent.

Que ce soit à un niveau d’excellence chez le Français Trinnov, ou dans des logiques de solutions plus abordables comme ce que propose Genelec ou Neumann par exemple, les dispositifs de correction électroacoustique active ont pris ces dernières années une réelle importance. Et c’est tant mieux, car il semble désormais compris de la plupart des utilisateurs de systèmes électroacoustiques que c’est la combinaison des enceintes et de leur environnement acoustique qui produisent le résultat entendu. Autrement dit, d’excellentes enceintes peuvent donner un son au spectre tout à fait déséquilibré si elles sont utilisées dans une acoustique défavorable.

Les calibreurs actifs d’écoute sont destinés à remédier tant que faire se peut à ces artefacts, dans le but d’assurer une restitution sonore linéaire, du moins en un point donné de la pièce.

SoundID Reference Sonarworks, depuis 2012 !

L’algorithme de mesure et correction utilisé dans ce kit n’est pas récent. Sa mise sur le marché date en effet de 2012. Le principe retenu par Sonarworks, le développeur, est de proposer un logiciel qui va paramétrer les corrections temporelles et spectrales sur la base d’un ensemble de mesures réalisées sur le site, à calibrer à l’aide d’un microphone de référence manipulé par le technicien d’exploitation lui-même. Le système est donc conçu pour être exploitable par tout un chacun.

Le micro fourni est individuellement mesuré en sortie de fabrication et son numéro de série associé à sa réponse. Renseigner ce numéro dans le logiciel permet d’intégrer les caractéristiques dans l’algorithme et d’optimiser les mesures.



Gérant les configurations d’écoutes de la stéréo au 9.1.6, le logiciel répond aux besoins croissants des régies immersives. Cependant, nous sortons là un peu de notre sujet puisque notre banc d’essai concerne l’intégration de SoundID Reference avec le boîtier Oria Mini, qui, avec ses trois sorties physiques, se destine aux systèmes 2.0 et 2.1.