Une colonne large bande à haut rendement

Axiom Pro Audio propose une gamme d’enceintes colonnes baptisée AX, dont l’AX12C, un élément modulaire à contrôle de directivité arrière.

Couplés au maximum par quatre, ces modules bénéficient d’une extension en basses fréquences, le SW2100A, qui embarque fixations, DSP, et amplification classe D.

Le kit faisant l’objet du test se compose de quatre modules colonne AX12C et d’une paire de subwoofers dédiés SW2100A.

Axiom Pro Audio propose ici un système tête/sub destiné aux contextes d’installations fixes avec un objectif de « haute performance » comme les théâtres, les clubs, les lieux de culte, les salles de conférence, ou bien d’installations mobiles à destination de groupes de musique live, de DJs, ou encore celui de la sonorisation d’événement d’entreprise.

Selon le constructeur, la réponse en fréquences de l’enceinte AX12C s’étend de 180 Hz à 16 kHz avec le preset officiel chargé, sans plus de précision sur la tolérance en dérive.

Par l’implémentation de plusieurs haut-parleurs qualifiables de « pleine-bande », le constructeur livre un système électroacoustique à phase linéaire depuis la partie médium jusqu’à l’aigu.

C’est un atout déterminant pour la qualité de restitution du message en régime transitoire, comme pour l’intelligibilité du dispositif.

Facilement accessibles, connecteurs et sélecteurs sont regroupés sur la face arrière de l’unité subwoofer. À droite, en haut, le connecteur speakON à destination de l’AX12C, en bas, les fiches d’entrée/sortie secteur PowerCON True 1 (NAC3PX) avec protection.

Au centre, les fiches XLR d’entrée/sortie du signal analogique.

À gauche, en haut, trois LEDs d’état et le sélecteur de presets, en bas, les embases etherCON pour pilotage via le logiciel PronetAX, et un commutateur de terminaison.

Cette particularité garantit également la relation de phase entre les éléments discrets qui composent une solution en multidiffusion dite immersive, et permet de préserver le timbre des sources sonores qui se déplacent, d’une zone ou d’un plan à l’autre.

La fréquence basse proposée imposera l’utilisation de sources en renfort de grave/subgrave pour restituer tout message dont la tessiture s’étend dans le bas du spectre.