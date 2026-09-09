Tourbillon de lumière

La série 3 de Ayrton, c’est l’entrée de gamme de la marque. Dans la famille Zonda, si j’avais déjà testé le Zonda 9, ce petit 3 m’était inconnu. Et la marque propose deux versions, wash ou FX, ce dernier entourant ses LEDs principales de nombreuses autres permettant des effets uniques. Mais pour notre comparatif du jour, nous avons choisi la version wash, moins chère mais qui ne manque pas d’arguments.

Présentation

Chez Ayrton, les noms de projecteurs se réfèrent souvent au monde automobile. La Pagani Zonda est donc l’inspiration principale de la dénomination de notre cobaye. Zonda, en langue Aymara (Amérique du Sud), désigne les concepts de vent, de tempête… Zonda 3 Wash fait partie des projecteurs compacts de ce comparatif, sa conception IP20 aidant naturellement à limiter son volume et son poids à seulement 11 kg.

Extérieurement, c’est un projecteur très bien fini, avec une prise en main et des matériaux agréables au toucher. Le logo Ayrton orne sa base et il fait partie de ceux qui proposent encore des tirettes pour verrouiller les axes. Sous le projecteur, quatre camlocks attendent vos supports de crochets.

On distingue également un anneau pour élingue et un QR code nous envoie vers le manuel de la machine. À l’arrière, la connectique est complète, avec comme particularité une pile pour batterie et un port USB pour les mises à jour. Enfin, à l’avant, on retrouve la fameuse roue de commande d’Ayrton et un écran noir et blanc bien défini.

Source et optique

La pièce de résistance, c’est la lentille frontale, sept LEDs de 40 W disposées en pétale, chacune surmontée de son dôme optique. La séparation entre chacune est noire, quand elle sera blanche et remplie de LEDs sur le modèle FX. On nous annonce 18 600 lux maximum à 5 m, avec un débattement du zoom de 4° à 56°.