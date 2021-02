Bose L1 Pro8

PRÉSENTATION

Les produits proposés par Bose sont souvent signe d’élégance. La proposition faite avec la L1 Pro8 ne déroge pas à la tradition. Nous sommes en présence d’un système particulièrement bien dessiné. La masse de l’ensemble, à moins de 18 kg, permet une manipulation aisée. Cette faible masse est le résultat de l’utilisation d’aimants au néodyme et d’une construction du sub à base de matériaux plastiques plus légers et souvent aussi résistants que le bois. La poignée située sur le dessus du sub couplée à un centre d’équilibre bien pensé permet le déplacement de l’ensemble du système monté sans vacillement, ni vers l’avant ni vers l’arrière. Par transparence, à travers la grille, il est possible d’entrevoir les huit transducteurs de 2” qui équipent la colonne. Le haut-parleur de grave, avec sa forme elliptique, reste quant à lui bien caché derrière la grille du sub. Sur sa face arrière prend place le panneau de câblages et de commandes des réglages des entrées du système.

EXPLOITATION

Trois, c’est le nombre d’entrées disponibles sur ce système. Les entrées 1 et 2 sont identiques. Elles sont destinées à des sources de type microphone ou instrument et sont munies de connecteurs combo XLR/jack. La troisième entrée est prévue pour recevoir un niveau ligne et se connecte en jack 6,35 ou 3,5 mm. Elle permet aussi la réception audio en Bluetooth. Pour toutes les tranches, plusieurs réglages sont disponibles : un réglage de volume, de correction de grave et d’aigu, et une touche Mute. Pour les deux premières, est proposé en plus un 48 V, un niveau de réverbération et une sélection mic, inst ou off. Il s’agit des préréglages Bose « Tonematch », une optimisation de courbe pour un microphone ou un instrument de type guitare acoustique. La position off s’affranchit de ses préréglages. L’entrée Bluetooth est juste pourvue d’une touche de synchronisation.

Bose propose trois égalisations du système. On retrouve les courbes Live, Music et Speech, ce qui est très classique pour ce type de produit. A noter que la sélection d’une de ces trois courbes n’affecte pas la sortie XLR. Cette sortie niveau ligne est à utiliser pour adjoindre un sub Bose supplémentaire de type sub1 ou sub2, un retour S1 Pro ou un deuxième L1 Pro8 pour une utilisation en façade stéréo jardin et cour. Un connecteur RJ45 « Tonematch » permet de relier la L1 Pro8 à une console de la marque, notamment la T4S ou la T8S.

BILAN

Cette nouvelle version du système colonne proposée par Bose rassemble plusieurs atouts. La qualité de la reproduction sonore, bien sûr, qui est un paramètre indispensable, mais aussi le design, dans la pure tradition de la marque, ainsi qu’une finition irréprochable et une simplicité d’utilisation exemplaire. Le musicien préfère occuper son temps à jouer de la musique plutôt qu’à essayer de régler un système son.

Les préréglages du système « Tonematch » ont été pensés pour eux. L’interface disponible pour tablette et smartphone va aussi dans ce sens, car elle permet un accès à l’ensemble des réglages et peut sauvegarder des mixes en mémoire. La L1 Pro8 étant aussi parfaitement adaptée à la sonorisation dans les domaines variés de l’événementiel, nul doute qu’on la retrouvera rapidement dans les parcs de location.