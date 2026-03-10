L’évolution d’un casque ouvert de référence

Le ATH-R70xa est le fruit d’une conception totalement ouverte qu’Audio-Technica qualifie de « True Open-Air Audio », dont le but est d’éliminer les résonances internes et de laisser circuler l’air sans contrainte. Cette approche permet une réponse aux transitoires très rapide et une séparation remarquable de tous les éléments constituant l’arrangement musical ou la bande son.

La marque japonaise affirme avoir eu de nombreux échanges avec des utilisateurs fidèles de l’ATH-R70x, notamment des groupes de professionnels travaillant en équipe sur un projet commun comme c’est le cas dans l’industrie du jeu vidéo.

L’objectif était d’accéder à une précision supérieure sans renier la signature sonore de l’original.

Ce qui est recherché, c’est l’écoute du haut-parleur la plus pure possible sans interférences. Audio-Technica explique que le fait de contrôler en interne la conception et la fabrication a permis de revoir la méthode de moulage de la membrane et d’augmenter la précision d’assemblage en s’inspirant du sommet de la gamme hi-fi, le casque ouvert ATH-ADX7000 présenté fin 2025.

Si le transducteur de 45 mm est identique à l’ancien modèle, le fabricant affirme avoir renoncé à certains procédés acoustiques et d’amortissement utiles au renfort des basses fréquences afin d’accéder à une écoute plus ouverte et une distorsion réduite.

Effectivement, en retirant les coussinets d’oreilles on observe la disparition sur l’ATH-R70xa d’une large bande en mousse présente sur le R70x.

Une écoute comparative nous dira si elle a une influence significative sur le rendu final.

On observe à gauche sur l’ATH-R70xa la disparition d’une large bande circulaire en mousse amortissante présente sur l’ancien modèle.

Audio-Technica a recherché une circulation plus libre de l’air.

Un nouvel arceau

Une différence immédiatement visible entre les deux versions de R70 concerne la structure et les matériaux utilisés pour l’arceau. Sur l’ancien modèle on trouvait un arceau métallique classique mais dont on ne pouvait régler la distance par rapport aux oreilles. Une suspension flottante baptisée « 3D wings » était censée adapter le casque à la taille du crâne de l’utilisateur. Le ressenti était très agréable mais trouvait sa limite pour les « têtes fortes ». Désormais on trouve un système plus conventionnel qui offre une large marge de manœuvre pour accueillir confortablement tous les crânes. Plus simple, il comporte seulement des pièces mobiles métalliques et non pas plusieurs petits éléments en plastique assez fragiles que l’on devait remplacer parfois. C’est sans doute grâce à cette simplification que le nouveau R70xa affiche seulement 199 g (sans câble) sur la balance là où le R70x pesait 206 g.

On retrouve en revanche à l’identique un câble amovible non torsadé d’une généreuse longueur de 3 m avec mini jack plaqué or et adaptateur 6,3 mm. Un connecteur mini jack se verrouille sur chaque oreille par rotation d’un quart de tour. C’est simple, efficace et fiable. Le plus astucieux étant que l’identification du bon canal, droite ou gauche, se fait toujours automatiquement !

Puisque nous parlons d’identification des canaux, nous notons qu’Audio-Technica a corrigé l’un des rares défauts du R70x :

mention « L » ou « R » sur les oreilles était gravée sur le plastique à l’intérieur de l’arceau, et presque invisible. Désormais « L » et « R » sont bien visibles et peints en blanc sur la fixation d’oreille noire métallique !