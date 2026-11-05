Le casque pro avec ou sans fil

Depuis sa création en 2009, la marque autrichienne Lewitt n’a cessé de proposer des produits atypiques et innovants. Voici aujourd’hui son premier casque pro, le LW6, qui embarque une technologie inédite !

Si vous le souhaitez, vous pourrez l’utiliser en liaison sans fil sans compression de données – en conservant une qualité de signal allant jusqu’à 24 bits 96 kHz – et ceci avec une faible latence, compatible avec l’enregistrement ou le mixage.

Lewitt ne fait décidément rien comme les autres marques. Lorsqu’elle annonce la sortie d’un casque destiné aux pros venant compléter son offre de microphones et d’interfaces audio, on se demande si le modèle sera ouvert ou fermé et si le prix sera compétitif… Mais difficile d’imaginer le concept profondément original du LW6 !

En effet, le LW6 peut être utilisé de plusieurs façons : en liaison analogique traditionnelle, en liaison filaire numérique USB, en liaison sans fil Bluetooth grand public, en liaison sans fil propriétaire RealSound sans compression de données et à faible latence grâce au transmetteur dédié LW TX connecté en USB-C à votre ordinateur !

Le casque embarque un DSP qui permet de créer des profils d’égalisation pour trois utilisateurs en plus des trois profils d’usine. Des fonctions utiles de monitoring sont aussi proposées : écoute en mono, en stéréo inversée ou des côtés sans le centre (side stereo).

Une section d’amplification analogique avec volume réglable grâce à une molette ronde est aussi incluse dans le casque.

Insistons sur le fait que le DSP étant à l’intérieur du casque, il n’est pas forcément nécessaire d’utiliser le logiciel de contrôle depuis l’ordinateur. D’autant plus que les boutons situés sur les oreillettes peuvent être affectés « à la carte » à vos fonctions favorites !

La technologie RealSound

Le LW6 est équipé d’un haut-parleur de 40 mm de diamètre fourni par un fabricant spécialisé asiatique. Ce haut-parleur est en bio-cellulose mais la marque reste discrète sur ses caractéristiques.

Clairement, le LW6 se distingue avant tout par le procédé baptisé RealSound.

Depuis quelques temps, Lewitt avait évalué des solutions sans fil en 5 GHz proches du Wi-Fi. Elles garantissaient des transmissions à pleine résolution avec des latences de l’ordre de 20 ms. Ces valeurs étaient trop élevées pour une exploitation confortable en enregistrement. Finalement, c’est un partenaire taïwanais qui a offert une option satisfaisante fonctionnant à plus de 6 GHz.

Il s’agit d’un protocole propriétaire de transmission audio sans compression de données compatible 24 bits, aux fréquences d’échantillonnage 44,1, 48 et 96 kHz.

Le point fort du procédé est de garantir une faible latence compatible avec les exigences des musiciens : moins de 6 ms

à 44,1 et 48 kHz et moins de 4 ms à 96 kHz.

Le petit boîtier transmetteur LW TX qui se connecte en USB-C à votre Mac ou PC fait office de carte son et d’émetteur sans fil haute résolution à faible latence.