Des pixels et du fun

Vous connaissez le COLORado Pxl Curve 12 ? Non ? Pour les trois du fond qui n’ont pas suivi, cette barre de 12 LEDs à Tilt et zoom indépendants est l’un des grands succès récents de la marque américaine. Et pour surfer sur cette réussite, Chauvet nous sort une version à pixel unique que nous nous faisons une joie d’explorer aujourd’hui.

Découverte

Dans la fiche technique, on a qualifié COLORado Pixel Curve 1 d’inclassable. Et il l’est car il n’y a pas de réelle catégorie dans lequel le placer. C’est à la fois un wash, mais le Pan est très limité, un strobe à pixels, mais sans la plaque de wash car c’est une LED COB unique. Bref, un peu compliqué à définir, mais au moins ça le rend unique. Bien sûr, l’idée est de diviser la barre Pxl Curve 12 pour ne conserver qu’un « pixel », mais quasiment tout a changé. Au lieu de LEDs de 45 W, on passe à 120 W RVBB, on ajoute deux rangées de strobe blanc chaud/blanc froid et la tête peut désormais tourner sur l’axe Pan.

Allez, on fait le tour. La base est un carré de 20 cm de côté, pour 33 cm de haut. La LED centrale est située dans un support tout aussi IP65 que le reste du projecteur, surmontée d’une lentille ronde puis d’une vitre de protection derrière laquelle on trouve également les petites LEDs blanches en deux bandeaux encadrant la source principale.

La lyre est fixe, c’est la tête qui se déplace dessus, le Tilt pouvant réaliser son débattement de 190° sur cet axe. Mais cette partie, sur laquelle est également fixée la ventilation, tient un autre bloc mobile, le Pan de 90°, qui malgré son déplacement ne peut pas dépasser du corps sur les côtés, ce qui permet de coller plusieurs projecteurs côte à côte. D’ailleurs, deux détrompeurs sont prévus à cet effet ainsi que des trous de l’autre côté pour les aligner.

À l’arrière, la connectique est complète, alimentation In/Out en True1, double Ethernet et DMX In/Out cinq broches, le tout en Seetronic étanche. À l’avant, un écran entouré de quatre boutons nous attend et sous le projecteur, deux omégas permettent de fixer en un quart de tour la platine fournie.