Vraiment intimidante ?

Deuxième marque de ce comparatif, et pas des moindres, car il s’agit de la plus connue. Chauvet DJ est une entité distincte de la marque Chauvet Pro. Le groupe floridien propose sous cette dénomination des références spécifiquement dédiées aux besoins du monde de l’animation et des clubs. L’Intimidator Spot 260X ne déroge pas à cette règle, voyons ce qu’il vaut face aux autres.

Présentation

Intimidator Spot 260X reprend les bases triangulaires de beaucoup de ses frères et sœurs comme le Rogue R1 BeamWash. La particularité qui saute aux yeux dans cette lyre est l’asymétrie de sa tête qui permet de faire de la place pour les divers organes. De fait, celle-ci est déséquilibrée d’un côté. Sur les branches, on trouve la marque Chauvet bien sûr, et le tout est surmonté d’une lentille sur pas de vis, qui donne la possibilité d’ajuster le zoom selon ses besoins. On trouve sur la base un écran proposant une belle définition, et quatre boutons de contrôle.

À l’arrière, le câblage proposé est de type DMX trois broches en entrée et sortie, comme sur toutes les machines de ce comparatif, et du powerCON In/Out, pratique pour relier plusieurs machines sur une même alimentation.

Sous la base, un point d’accroche pour élingue nous attend, ainsi que deux camlocks pour fixer la platine du crochet à l’aide de palettes quart-de-tour standard. Enfin, s’il est maniable avec ses 5,6 kg au total, on note l’absence de poignées de transport sur la carcasse.

Source et optique

Chauvet DJ a placé une source de 75 W de LEDs blanches dans cet Intimidator Spot 260X. C’est également la seule marque proposant un zoom dans cette gamme de prix, mais celui-ci reste manuel, de 12° à 17°, débattement faible mais qui a le mérite d’exister. Il faudra tourner la lentille au montage pour choisir l’ouverture désirée.

Les menus

C’est un écran couleur de belle définition qui nous est ici proposé, avec une navigation sous forme d’icônes puis de listes. L’avantage indéniable, c’est la simplicité du paramétrage avec toutes les options visibles d’un coup d’œil. On a le choix du mode de fonctionnement entre DMX, Son, Manuel, Esclave, Auto et RF qui permet d’utiliser une télécommande optionnelle. Les menus sont complets, on trouve différents modes Totem (pour poser le projecteur contre un mur tête en haut ou en bas), plusieurs options d’angles de Pan et Tilt, le choix de la fonction en cas de perte du signal DMX…, bref des paramètres qui font la différence et qui justifient en partie la différence de tarif.