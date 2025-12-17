Hybride LED Flexible

Chez Chauvet, Storm est la famille des références IP65 prévues pour tous les temps. Ce Storm 1 Flex ne déroge pas à la règle, mais inaugure une construction hybride wash/spot/beam annoncée sans point chaud, à grand débattement de zoom et forte intensité lumineuse. Plein de promesses que nous allons bien entendu vérifier. C’est parti.

Découverte

Maverick Storm 1 Flex est un hybride, donc un projecteur à tout faire. Cette catégorie a toujours eu un souci majeur, celui du point chaud. En effet, les modèles étaient équipés de lampes à décharges permettant d’obtenir beaucoup de lumière au centre (parfait pour la fonction beam), mais avec un impact sur les modes wash et spot. Et ce Storm 1 Flex veut faire oublier cela grâce à sa source LED de 520 W.

Clairement, la machine de Chauvet se situe dans la catégorie des gros gabarits. 74 cm de haut, presque 29 kg, c’est une belle bête, au point que l’on aimerait un deuxième jeu de poignées sur les bras pour la manipuler quand elle est au sol par exemple.

La lyre est très classique dans sa présentation, on retrouve le noir mat cher à Chauvet, la fabrication est IP65, ce qui va se repérer aux nombreuses vis fermant les capots et aux connecteurs Seetronic situés sur la base. On y trouve aussi une alimentation en True1 (pas de Power Out, dommage, la machine ne consommant que 740 W maximum), du DMX cinq broches In/Out, deux ports Ethernet, un port USB-C pour les mises à jour, et le projecteur est compatible CRMX. À l’avant, l’écran est entouré de six touches tactiles et d’un logo NFC qui nous annonce qu’il sera possible de configurer le projecteur à l’aide d’un appareil mobile. Sur les bras, on trouve deux loquets pour les axes.

Sous la machine, ce sont quatre tampons de maintien, quatre camlocks et deux points d’accroche pour élingue qui nous attendent.

Source et optique

Pour jouer sur les terres des hybrides les plus utilisés, il faut déployer de la force de frappe. Chauvet nous propose donc une source LED blanche de 520 W de 6 600 K, de quoi proposer sur le papier 154 000 lux à 5 m au plus serré. Une belle lentille de 170 mm s’en charge, occupant tout l’avant de la machine. Plusieurs modes sont affichés sur le site du constructeur, comme on a pu en trouver dans les hybrides à lampe (wash, beam, spot), mais dans ce Storm 1 Flex, point de lentille supplémentaire pour atténuer le point chaud, les modes ne disposent pas d’un canal spécial et seront mis en place à l’aide des paramètres habituels du projecteur, nous y reviendrons plus loin.