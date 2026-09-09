Noir ou blanc ?

Le projecteur au nom le plus long du comparatif est disponible en deux versions, le Rogue Outcast 1 BeamWash (IP65 et dédié au monde du spectacle) et son modèle M (IP66 et dédié à l’installation et aux paquebots notamment). Pour des raisons de disponibilité, c’est ce dernier que nous avons sous la main. De quoi se faire une bonne idée de son petit frère, que l’on verra plus souvent sur nos installations.

Présentation

Si Rogue Outcast 1 BeamWash est un projecteur noir au revêtement mat, cette version M d’intégration est entièrement blanche, avec des matériaux à l’aspect plastique brillant. Chauvet nous propose une machine légère de 9 kg environ avec de belles poignées ergonomiques. Sur la face avant, notre modèle présente un écran entouré de quatre touches tout ce qu’il y a de plus classique, mais recouvert d’une plaque fixée par quatre vis et entourée de joints. Il faudra la démonter pour configurer les options de la machine (mais on pourra également les modifier en RDM).

Cette plaque est absente sur la version IP65 bien sûr. À l’arrière, on a bien affaire à une machine d’installation, des câbles sortant directement de presse-étoupes, terminés par des connecteurs étanches. Chauvet fournit ensuite la connectique nécessaire à un branchement traditionnel. Au menu, DMX cinq broches In/Out, alimentation en In uniquement, USB-C protégé par une plaque vissée et emplacement pour le fusible. On note que la version IP65 propose la même connectique, hormis l’alimentation en True1 In/Out. Sous le projecteur, seuls des pas de vis nous attendent, espacés de 105 mm pour fixer des omegas. La version noire a le droit à quatre Camlocks. Et sur les côtés, quatre points d’ancrage sont disponibles pour les élingues.

Source et optique

Ce projecteur est un peu particulier dans notre comparatif, dans la mesure où il dispose de deux sources différentes. La primaire consiste en sept LEDs de 45 W RVBB dans la fameuse disposition en nid d’abeille, et la seconde de 97 LEDs de 0,2 W cachées sous une plaque blanche dépolie, créant un anneau de lumière sur le pourtour. Seule la couronne est pixellisable en 12 zones pour l’anneau. Niveau longueurs focales, on nous annonce 5,7° – 49,9°.