Compact et complet

La dernière fois que nous avons testé un projecteur de la gamme Arolla de Clay Paky, c’était le Profile MP, et nous n’en disions que du bien tant nous avions été convaincus par cette proposition modulaire. La marque italienne revient aujourd’hui avec deux références, le Aqua M-ST et le S-LT, et nous allons justement prendre en main dès maintenant ce dernier.

Découverte

Il y en a eu, de nouvelles références dans la gamme Arolla depuis notre essai de début 2023 ! Outre nos deux nouveaux modèles, il y a les LT, Aqua, Aqua HP, Aqua Wash HC et les trois originaux, à savoir les Spot MP, Profile MP et l’Arolla Profile HP. Ça fait pas mal de monde et prouve le succès de cette lignée.

Que nous apportent donc ces nouveautés ? Eh bien le suffixe LT déjà, à savoir Long Throw, comme chez beaucoup de constructeurs. Dans les faits, on passe de longueurs focales de zoom minimum d’environ 5° à 3,5° et 3,8° aujourd’hui. Clay Paky vise donc les salles plus grandes. Le M-LT possède une source de 550 W quand notre exemplaire est plus sobre avec « seulement » 350 W.

Extérieurement, la lyre est très épurée, avec les bords arrondis qui font la signature de Clay Paky. Le nom du projecteur figure sur les bras, mais juste gravé, pas de manière ostentatoire. Deux larges poignées sont présentes, ainsi que deux solides anneaux de fixation sur les côtés. À l’avant, l’écran est accompagné de la roue de commande de Clay Paky, mise à jour pour ces projecteurs IP66 sous la forme d’un cercle avec quatre flèches et un bouton central. Derrière cette même base, un jeu complet de connecteurs nous attend, DMX cinq broches In/Out, double Ethernet et alimentation In/Out en True1. Enfin, sous la machine, rien à voir hormis les tampons de stabilisation.