Clay Paky Tambora Batten

Le dessous de la machine reçoit quatre Camlock et dispose de quatre pieds en plastique permettant une bonne stabilité. Cependant, en cas de positionnement au sol dans un lieu dangereux, Clay Paky fournit des pieds supplémentaires qui s’adaptent aux Camlock pour un plus grand empattement. Enfin, une barre permettant de fixer des crochets est également dans le carton.

Le revers à tout cela, c’est la maniabilité. La machine et ses plastiques respirent la qualité, mais si le projecteur n’est pas très lourd (15,5 kg), l’absence de poignées ou de prise la rend peu pratique à manipuler quand aucun accessoire n’est accroché.

Pour terminer, j’aurais dû appeler le projecteur plus précisément Tambora Batten Round. En effet, les lentilles rondes de 52 mm peuvent être remplacées, à la demande, par des lentilles carrées au rendu plus tranché. Mais, pour l’instant, les optiques ne sont pas interchangeables et le choix sera définitif.

PARAMÉTRAGE

Le projecteur permet d’accéder au menu hors tension grâce à une batterie intégrée. On retrouve le système à cinq boutons en forme de cercle de Clay Paky, qui s’avère toujours aussi efficace. Comme pour les washes de la série B-Eye, la machine est divisée en deux parties dans les menus. Le projecteur en lui-même et le moteur de pixel mapping. La première partie dispose de différents modes, dont le célèbre Shape, avec entre 13 et 35 paramètres, et le « pixel engine » propose une option pixel par pixel en RVB sur 48 canaux ou RVBB en 64.C’est dans ces menus que vous trouverez les options pour le réseau Ethernet, la vitesse du ventilateur, le contrôle manuel, etc.

UN CONTRÔLE EN MODE OIGNON

Contrairement à d’autres asservis, où la sélection du mode revient à choisir entre des paramètres en 8 ou 16 bits, celui-ci est crucial quant à la façon dont va travailler le Tambora Batten. Les modes standard vont permettre une exploitation de la barre simplifiée, dans laquelle tous les pixels font la même chose. Ils possèdent 13 ou 17 canaux. Cependant, en mode Shape et Avancé, le projecteur dispose d’un système de deux ou trois « couches » de couleur permettant une utilisation plus libre. La première couche est celle de base, pour un usage normal. La deuxième permet de donner des couleurs différentes aux effets de la partie Shape, et la troisième gère l’intensité du moteur de pixels. Donc, selon l’intensité de chaque couche, ou selon qu’elle soit définie en mode maître ou esclave, il sera possible de piloter la couleur de la machine soi-même, de créer un effet qui sera appliqué ou non aux LEDs ou de recevoir des informations pixel par pixel depuis le DMX ou le protocole réseau de son choix (Art-Net, sACN, Kling-Net).

Il sera aussi possible, selon le mode, d’activer ou de désactiver le moteur de pixels via DMX (celui-ci conservant l’adresse précédemment définie). Il va sans dire qu’il faudra un petit temps d’adaptation aux néophytes pour maîtriser cette méthode de fonctionnement.