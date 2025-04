Le rétrofit pour toutes les situations

Notre comparatif de découpes à LEDs paru récemment était très attendu, ce qui est logique en ces temps de transition vers cette nouvelle technologie dans les théâtres. L’une des solutions que nous avons mises en avant est celle de Robert Juliat, qui pratique le relampage LED de ses découpes. C’est également la démarche entreprise par les Italiens de Coemar, mais dans une bien plus grande mesure. Découvrons cela ensemble.

La gamme ReLite de Coemar

Avant de se lancer dans le test d’un projecteur, faisons un peu le tour de ce que la marque italienne propose. En effet de nombreuses références existent, pas évident de s’y retrouver au début.

ReLite permet de convertir à la LED de nombreux projecteurs de marques différentes. On parle des modèles de Robert Juliat, ADB, ETC, Arri, DeSisti, Selecon… Pour chaque type de projecteur, une solution différente sera proposée, et Coemar s’adapte aux demandes pour créer des kits sur mesure. Selon les carcasses, on trouvera des kits entièrement intégrés, ou des boîtiers déportés contenant l’alimentation et le data, à fixer sur la lyre par exemple.

Pour presque tous ses rétrofits, Coemar propose trois références, un blanc fixe au choix (3 200 K ou 5 600 K), un kit Variwhite de 2 700 K à 6 500 K, et un dernier FS (Full Spectrum) de six couleurs, dont fait partie le Roméo que nous allons tester.

L’avantage de cette solution, c’est la possibilité d’homogénéiser sa transition LED en adaptant des ReLite dans ses anciens PC et découpes, même si l’on possède un parc constitué de plusieurs marques.

Bien sûr, comme à l’occasion du comparatif de découpes, il faut souligner qu’on peut faire des économies en ne convertissant pas tout son parc matériel en couleur, et qu’il est possible de choisir un mix entre les trois systèmes colorimétriques existants.

Nous n’avons pas pu tester l’ensemble des modules, mais ils sont composés des mêmes LEDs, donc si leur intégration optique est bien réalisée, cela en fait une solution très intéressante.

Et si vous prévoyez un relampage LED de vos projecteurs, mais que vous craignez pour les futurs investissements, Coemar propose également une série de projecteurs complets, la Ledko, équipée des mêmes émetteurs.

Enfin, saluons ces initiatives de rétrofit qui permettent d’éviter de jeter des projecteurs parfaitement utilisables, et de réduire son bilan carbone par la même occasion.