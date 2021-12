Test comparatif de 11 enceintes amplifiées 12’’

C’est de nouveau le théâtre de l’Envol, à Viry-Châtillon, qui nous a accueillis pour les écoutes de ce test. Merci à Jean-Marie Vilain, maire de la commune, et à l’équipe du théâtre d’avoir mis ce lieu à notre disposition. Nous avons pu y apprécier la récente réfection du hall d’accueil, du foyer, et du bar. Nous avons investi pendant deux jours le plateau de ce théâtre avec nos 11 enceintes 12’’ amplifiées, placées en arc de cercle de façon à être toutes écoutées dans les mêmes conditions de distance et d’angle. Les marques représentées dans cette première partie sont DAS, ElectroVoice, FBT, Mackie, RCF et Yamaha. Vous trouverez dans votre prochain numéro les marques Elokance, HK Audio, JBL, LD Systems et Montarbo.

Les critères de sélection pour participer à ce banc d’essai sont assez simples : la fourchette de prix, la taille du haut-parleur et l’amplification. Les produits présentent d’autres points communs. L’un d’eux est caractérisé par le matériau qui les constitue, puisque les enceintes sont toutes en plastique. Pour la plupart, elles sont fabriquées bien loin de la maison mère de leur fabricant, dans un pays asiatique répondant au doux nom de P.R.C.(République populaire de Chine). Seuls les italiens avec

FBT et RCF maintiennent la fabrication à domicile. Quant à la durée de garantie, seul Yamaha fait exception à la garantie légale de 2 ans en allant jusqu’à une durée de 7 ans. Notons par ailleurs que les prix indiqués sont ceux que nous avons pu relever au 30 octobre 2021. La conjoncture actuelle du marché mondial génère des variations de prix très importantes et rapides qui ne nous permettent pas de vous garantir que les prix constatés à cette date seront ceux que vous trouverez au moment ou vous lirez ce numéro de votre magasine préféré.