Test comparatif de 11 enceintes amplifiées 12’’ #2

Les écoutes et les mesures pour les 11 modèles testés ont été réalisées dans les mêmes conditions et le même jour au théâtre de l’Envol à Viry-Châtillon. Nous n’allons pas revenir sur tous nos critères d’évaluation et de test, que nous avons largement expliqués dans la première partie. Nous vous conseillons donc de courir acheter le précédent numéro pour les connaître en détail. Néanmoins, nous devons tout de même faire quelques rappels. Nous avons effectué dans un premier temps les écoutes sur les titres habituels de la playlist SONO Mag, puis nous avons fait appel à Jimmy Gaumont, gérant de la société NEX Event et DJ pour collecter ses avis sur les produits. Il est venu éclairer notre analyse de son écoute d’exploitant orienté DJ. Il a aussi partagé avec nous ses critères de sélection pour un produit qui pourrait intégrer son parc de matériel. Il a mis en avant l’importance de critères tels que l’esthétique, le poids, la liaison Bluetooth. Nous ne l’avons pas attendu pour prendre en compte ces critères, certes, mais l’importance qu’il peut y attacher est bien supérieure à ce que nous pensions. Vous retrouverez ses commentaires d’écoute dans la section « Écoutes » sous le critère « sons compressés et titres clubs ». Vous retrouverez aussi son évaluation quant à la capacité à répondre à ce domaine d’utilisation sous le critère « DJ et électro ».

En début de première partie, nous posions la question suivante : quelle enceinte correspond à mon besoin ? Pour répondre à cette question, vous trouverez à la fin de cette deuxième partie un tableau regroupant les appréciations des écoutes ainsi que les principales caractéristiques techniques des enceintes.