Une base compacte

Créée en 1927, la marque américaine est spécialisée dans les micros, les haut-parleurs et les solutions de sonorisation. Au milieu d’une bonne dizaine de gammes d’enceintes portables, la série Evolve rassemble plusieurs systèmes colonne. L’Evolve 50 que nous analysons aujourd’hui est aussi décliné en Evolve 50M avec un mélangeur plus complet.

Présentation

Le caisson de l’Evolve est en contreplaqué recouvert d’une finition noire granité. Il est aussi disponible en blanc. La grille de protection est en acier, perforée de formes oblongues. La masse de ce module grave est de 20,3 kg, parmi les plus légers du groupe de test. Il est sans conteste le plus compact, affichant seulement 53 cm de haut. Il propose malgré tout pour sa manipulation une poignée sur le dessus ainsi que des poignées latérales. Il est très facilement reconnaissable de loin grâce à son Pan coupé à l’arrière, sa poignée supérieure inhabituelle ainsi que par la forme de sa colonne. Le haut-parleur chargé de la retransmission du bas du spectre est un 12’’. Le mât, une fois encastré dans le subwoofer, assure l’élévation de la tête de 79 cm. Le module supérieur en lui-même mesure 82,5 cm, ce qui place l’ensemble dans la moyenne en termes de hauteur totale.

Un connecteur assez original avec quatre contacts et une assistance magnétique pour garantir un bon maintien de la connexion.

La mise en place des différents éléments est très facile, et assistée par la présence d’un aimant pour assurer une parfaite connexion. Le mât en aluminium affiche une masse de 1,25 kg, et la tête, en composite, 4,7 kg. Pour ce qui est des composants internes de cette dernière, pas de moteur sur ce système. Le haut du spectre est confié à huit haut-parleurs de 7 cm. Leur agencement suit une courbure identique à la forme de la colonne. Un guide d’onde en matériau composite est placé devant l’ensemble. Cela aboutit à une directivité verticale asymétrique qui n’est pas vraiment évoquée dans la fiche technique du fabricant. L’arrière de la colonne propose une sorte de poignée très pratique pour la manipuler.

Le sac de transport est inclus, mais la housse pour le caisson ne l’est pas. Il existe deux possibilités optionnelles pour protéger celui-ci : soit une housse simple, soit une sorte de trolley/housse. La marque propose aussi en option une barre de liaison plus courte qui élève la tête de seulement 16 cm.