Das Audio Altea 412A

Un produit ergonomique aux réglages complets

La famille Altea ne déroge pas à la règle de ces principales gammes portables phares (Vantec series et Action 500 series), à savoir une version amplifiée et une autre passive. La série Altea se veut résolument maniable et intuitive en exploitation.

La forme trapézoïdale de la caisse intègre une poignée sur chaque face de l’enceinte. Cela s’avère très pratique de la manipuler, de plus le poids du produit reste tout à fait sous contrôle, annoncé à 15,5 kg. Côté électro acoustique, on retrouve un haut-parleur de 12’’ avec aimant en ferrite et un moteur d’aigu de 1’’ néodyme. La directivité communiquée par le fabricant est de 90° sur l’horizontal et de 60° en vertical. La réponse en fréquence à -10 dB est légèrement plus étroite que ses consœurs.

Nous vérifierons cette information par la mesure. L’enceinte ne permet pas de diffusion audio Bluetooth et n’intègre pas d’application de contrôle à distance contrairement à la série Altea 700. La prise en main et la configuration sont plutôt intuitives pour tout un chacun. L’écran LCD permet une navigation aisée dans les menus, sans excès de fonctionnalités qui pourrait perturber certains utilisateurs. Quelques fonctions sont singulières, comme la possibilité d’activer ou non l’éclairage du logo en face avant ou même de paramétrer son activation en cas de saturation. Les multiples choix d’affectation (entrée 1 ou 2 ou le mix) vers la sortie XLR s’avèrent bien pratiques.