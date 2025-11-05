Testez votre audition

Être soumis à de fortes pressions SPL pendant des durées importantes est le quotidien de nombre de professionnels du spectacle, dont l’audition souffre et se dégrade inexorablement au fil des années. Tester son audition permet de se rassurer, ou de prendre conscience des dérives suffisamment tôt pour réagir.

Les tests de l’audition

Ils sont réalisés lors des visites périodiques de la médecine du travail auprès des salariés soumis à une exposition au bruit ambiant. Le statut particulier de l’intermittent le fait souvent sortir des radars. Et que dire des techniciens intervenant en tant que micro-entrepreneurs, qui de ce fait ne sont pas soumis aux contrôles de la médecine du travail ? Aussi est-il intéressant pour chacun de pouvoir tester son audition à son rythme, dans les moments creux. Et quoi de mieux qu’une application sur smartphone pour cela ?

Un avertissement toutefois, les résultats de ces tests n’ont pas de valeur médicale. Ils se destinent à nous alerter sur une déficience auditive. Il faudra ensuite consulter un médecin spécialiste ORL pour réaliser un véritable test auditif et envisager les mesures nécessaires.

L’alerte

Plusieurs signes peuvent indiquer une perte auditive. Les symptômes à surveiller sont une difficulté à comprendre les conversations dans des environnements bruyants ou le besoin d’augmenter le volume d’écoute, au téléphone par exemple. On peut aussi percevoir une sensation de brouillard auditif ou d’oreilles bouchées. Et bien entendu, la survenue d’acouphènes ou de sifflements dans les oreilles doit alerter.

Si on ressent un ou plusieurs de ces symptômes, il est recommandé de réaliser un test auditif.

Des applis sérieuses

La plupart de ces applications ont été conçues par des fondations d’utilité publique ou de professionnels de l’audiologie, parfois liées à un commerce d’aides auditives. La démarche est sérieuse et priorité est donnée au résultat plus qu’au design. Cela tombe bien, c’est ce dont nous avons besoin.

Certaines applications ajoutent des fonctionnalités complémentaires comme la mesure du bruit ambiant, des conseils pour préserver son audition, ou la programmation de rappels de calendrier pour les futurs tests à réaliser.

Pourquoi s’intéresser à ses pertes d’audition ?

La perte auditive est un problème de santé fréquent, qui peut avoir un impact négatif sur la qualité de vie, la communication et les relations sociales. En outre, une perte auditive non traitée peut augmenter le risque de dépression et d’autres problèmes de santé.

Toutes les générations sont concernées par le sujet, et les professionnels du spectacle sont bien évidemment susceptibles de souffrir de ces atteintes plus que le reste de la population.

En bref

Sans remplacer les audiogrammes réalisés en cabinets ORL, les applications de tests auditifs permettent de prendre conscience des grandes tendances de sa santé auditive. C’est anonyme, simple et rapide à réaliser. Pourquoi attendre ?

Retrouvez dans les pages à suivre les applications sélectionnées par la rédaction parmi l’offre pléthorique disponible.