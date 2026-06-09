La bonne base

Un connecteur mal câblé, une touche enclenchée par inadvertance… un problème de polarité peut toujours arriver en prestation. S’assurer de sa conformité est l’une des étapes clés de la qualité sonore finale d’un système de sonorisation. Une opération simple qu’il est possible de réaliser avec l’aide d’applications dédiées.

Pour bien comprendre la notion de polarité, plaçons-nous dans un contexte qui nous est familier. Branchons un micro mono sur une tranche de console et répartissons le signal dans le bus stéréo de sortie avec un panoramique au centre. La console est reliée à un système d’écoute stéréo.

Sur la tanche de la console, au niveau de l’étage d’entrée, se trouve souvent une fonction symbolisée par la lettre grecque Phi, qui s’écrit en minuscule φ et en majuscule Ф. Il s’agit de l’inversion de polarité du signal.

Essayons de l’actionner. Que se passe-t-il à l’écoute de ce signal unique sur le système d’écoute ? Eh bien rien du tout. En inversant la polarité du signal en entrée, nous avons simplement multipliées par -1 la valeur instantanée du niveau du signal. La forme d’onde s’est inversée en reflet vertical. À l’écoute, aucune incidence.

Essayons maintenant d’inverser la polarité du canal droit du bus de sortie de notre console. Que se passe-t-il ? Le spectre du signal se dégrade fortement, certaines informations disparaissent même au fur et à mesure que l’on tend vers les basses fréquences. Que se passe-t-il ? La haut-parleur gauche diffuse le signal « normal », en phase. Le canal droit diffuse le même signal, mais en opposition de phase. Comme nous l’avons vu précédemment, il s’agit du signal miroir.

D’un point de vue électroacoustique, lorsque le haut-parleur de gauche se déplace vers l’avant, celui de droite se meut vers l’arrière. Une pression est créée par un côté de la diff, alors que l’autre induit une dépression. D’un point de vue acoustique, un conflit se crée dans les zones d’écoute où se mélangent ces deux ondes acoustiques. Il atténue, voire supprime certaines fréquences du signal à l’écoute.

Sur les préamplis comme sur la plupart des étages d’entrées des consoles de mixage, on trouve une fonction d’inversion de la polarité du signal.

L’acoustique étant un phénomène multicritère, le comportement va être complexe et dépendant entre autres de l’emplacement d’écoute, mais quoi qu’il en soit, le résultat audible restera très dégradé. La mise en conformité de la polarité du système d’écoute vise à éviter ces artéfacts.

À noter que le problème de mauvaise polarité peut prendre de multiples visages. Par exemple, inverser la polarité de l’une des boîtes d’un système line source perturbe notablement le comportement du dispositif. Des problématiques sont aussi possibles avec des configurations de multidiffusion ou tout autre dispositif de sonorisation.

Les tracés sont ici réalisés avec une approche électrique. À gauche, les deux signaux sont « en phase » et viennent s’additionner de façon constructive. À droite, en opposition de phase, les signaux s’annulent.

L’opposition de polarité dispose aussi d’atouts dont celui de permettre la mise en œuvre de certains dispositifs comme les montages cardioïdes de subs. Mais c’est une autre histoire.