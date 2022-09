test DPA 4055

À l’origine de ce projet, le retour de nombreux professionnels auprès de DPA, insatisfaits de l’offre existant en la matière. La plupart des micros dédiés à cet instrument sont dits « pré-égalisés » avec des accentuations et des creux souvent très prononcés. L’idée de base, devenue une habitude, était sans doute de proposer un « gros son » spectaculaire et tapageur sans effort de l’ingénieur du son. Le souci est non seulement le manque de subtilité de ce genre d’approche, mais aussi que les différences de sonorités dues à la taille, le type de peau ou de bois utilisé pour les grosses caisses sont cachées derrière cette coloration imposée. Cela va à l’encontre des choix des musiciens qui prennent parfois des années à se constituer leur signature sonore à travers leur kit de batterie, dont le kick est la fondation.

La proposition DPA est totalement différente. Offrir un micro droit, sans coloration, capable d’être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la grosse caisse et de refléter fidèlement ces choix. Un micro qui laissera éventuellement l’ingénieur du son modeler le rendu final en égalisant, mais en partant d’une base saine.

Fidèle à la tradition maison, le 4055 est un micro électrostatique cardioïde large à capsule demi-pouce qui peut encaisser la valeur de SPL incroyable de 164 dB SPL pour 10 % de distorsion harmonique. À 159 dB SPL, on redescend à moins de 1 % de distorsion, ce qui est remarquable. Le niveau de bruit pondéré A est de 27 dB, une bonne valeur quand on considère les très fortes pressions acoustiques acceptées.

La capsule est une création originale qui bénéficie d’une suspension anti-vibration adaptée à l’usage particulier du micro. Sous la grille, une mousse est présente pour protéger le capteur du « vent » généré par la batte sur la peau du tambour.

La forme désaxée du 4055 est voulue par le fabricant. Elle permettrait de réduire les risques d’endommager la peau avant de l’instrument quand on le glisse dans l’ouverture. Elle évoque aussi la forme de micros de grosse caisse connus… et l’on peut supposer que nombre d’acheteurs potentiels seront rassurés par cette similitude !

Ici, la forme est vraiment dictée par la fonction.

Comme sur ses autres micros, DPA assure avoir beaucoup soigné le contrôle de la directivité hors de l’axe.

C’est toujours une chose difficile que d’obtenir une atténuation naturelle et progressive des sons provenant des côtés où de l’arrière. C’est pourtant essentiel pour que la diaphonie ne soit plus un problème mais au contraire un liant plaisant entre les différents micros placés sur la batterie.