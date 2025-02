Le cyclo qui fait aussi bain de pied

Dans le cadre de la transition LED, les cycliodes se font plus discrètes que d’autres projecteurs, dont le remplacement est considéré comme plus urgent. Les projecteurs traditionnels des théâtres sont de grande taille, mais les constructeurs d’asservis préfèrent privilégier un format plat de type barre de LED. C’est le cas d’Elation avec sa gamme KL, dont nous avons pu essayer le modèle CYC L.

Présentation

Dans la gamme KL CYC, nous retrouvons deux références, la S de 500 mm de large pilotable en deux segments, et cette L d’un mètre pixellisable en quatre sections.

Physiquement, nous avons à faire à un projecteur très plat de 85 mm de haut pour 200 mm de profondeur. Sur le dessus, on trouve un capot sur charnière faisant office de coupe-flux et qui peut se refermer entièrement pour protéger la source lumineuse. À l’avant, un deuxième coupe-flux coulissant permet de régler l’impact à l’aide de trois vis. Sur les côtés, des trappes s’escamotent, pour placer des filtres diffusants sous forme de lames de plastique.

Les connecteurs sont situés dans des renfoncements de chaque côté du projecteur, ce qui donne la possibilité, avec des câbles courts, d’en aligner plusieurs. À ce sujet, des aimants et un détrompeur sont là pour réaliser un alignement parfait, au sol ou sur perche. Elation nous offre une connectique complète avec deux Ethernets, DMX cinq broches In/Out et une alimentation en True1 In/Out. Sur le dessus, on trouve un écran de contrôle avec quatre touches tactiles, protégé par une trappe coulissante, celle-ci étant assez dure à manipuler.

Enfin, sous le projecteur sont placés deux patins réglables en hauteur pour faire le niveau, quatre camlocks pour accueillir les platines des crochets, et deux emplacements pour élingues.