ElectroVoice ELX200-12P

Un DSP abouti associé à une application de contrôle

La gamme ELX200 comprend respectivement trois modèles d’enceintes large bande 10’’, 12’’ et 15’’, qui peuvent être associés à deux subs en 12’’

et 18’’. La quasi-totalité du catalogue portable du fabricant propose une version active et passive.

Nous avons reçu l’enceinte dans sa finition blanche qui s’avère élégante. Deux couleurs sont disponibles à la commande (blanc ou noir) de façon à satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Trois poignées judicieusement intégrées en partie supérieure, inférieure et latérale permettent une manipulation aisée. La masse de 15,6 kg est très raisonnable pour ce type de produit. Elle est équipée d’un haut-parleur de 12’’ pour la section grave et moteur d’aigu 1’’ avec diaphragme titane pour l’aigu. On retrouve le brevet SST « Signal Synchronised Transducer » permettant un meilleur alignement temporel entre les haut-parleurs tout en optimisant la charge acoustique.

La directivité est similaire à la majorité des candidates avec 90° sur l’horizontal par 60° sur le plan vertical. L’application EV QuickSmart mobile permet de configurer et contrôler de une à six enceintes simultanément. C’est un plus, car l’écran d’affichage reste très petit et les menus du DSP sont assez nombreux. En revanche, l’enceinte ne permet pas de diffuser du contenu via Bluetooth. Au-delà du puits de 35 mm, trois inserts M10 permettent de suspendre l’enceinte ou d’utiliser un support mural optionnel.

Un plus produit, le DSP propose des presets spécifiques en fonction de la manière dont le produit est utilisé ; sur pied, suspendu ou en accroche murale.