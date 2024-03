elokance e12a

Une mise en œuvre très intuitive

La gamme E de la marque comporte deux modèles d’enceinte large bande, en 12’’ et 15’’. Il s’agit de l’entrée de gamme du fabricant, axée sur la facilité d’utilisation avec une connectique et un DSP parfaitement lisibles.

L’esthétique de l’enceinte est plutôt réussie et passe-partout. On retrouve seulement deux poignées intégrées sur le dessus et le dessous de l’enceinte qui ne s’avèrent pas très pratiques lors des manipulations au vu de son poids important de 21,5 kg. Elle embarque un haut-parleur de 12’’ pour le grave et un moteur d’aigu 1’’ pour la section aiguë. Le moteur est ajusté au pavillon ayant une dispersion de 90° sur l’horizontal par 75° sur le plan vertical, légèrement supérieure aux autres références.

Un appairage Bluetooth est disponible via un bouton-poussoir sur l’arrière. Nous n’avons pas la possibilité d’utiliser une application de contrôle à distance sur cette référence. On retrouve deux puits de 35 mm pour montage sur pied permettant soit d’installer l’enceinte verticale soit de donner une inclinaison de 5° vers le sol. La connectique et les réglages DSP disponibles se montrent très simples et faciles à exploiter par monsieur Tout-le-monde.