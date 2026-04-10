Une colonne au prix contenu

Vous connaissez déjà la marque Elokance que nous avons maintes fois testée dans ces pages. Elle propose des produits avec de bonnes surprises, bien placés sur le plan tarifaire et aux performances plutôt satisfaisantes. Elokance possède plusieurs gammes de systèmes colonnes : les e-slim, les line et la Tower qui nous intéresse aujourd’hui. Cette dernière est déclinée en Tower 12 et 18. Nous allons mettre à l’épreuve la plus petite version des deux.

Présentation

Le système se compose classiquement d’un caisson de basse qui, outre la reproduction du grave, accueille l’alimentation, l’amplification et le panneau de contrôle, tout en servant de base au système. Il affiche à lui seul une masse de 20,5 kg, ce qui est déjà conséquent et ne permet pas une manipulation solitaire pour celui (ou celle) qui n’a pas rentabilisé son abonnement à la salle de sport.

Nous pouvons ensuite introduire, sur le dessus du caisson, un élément de liaison au design similaire à celui de la colonne elle-même, mais dont l’intérieur est vide et permet uniquement de surélever la colonne de diffusion. Cet élément est très léger : seulement 2,3 kg. Nous pouvons alors emboîter la colonne ; il est toutefois possible de ne pas utiliser l’élément de liaison en cas de besoin. La colonne est plus lourde : 5,4 kg.

Apparence et manipulation

Une partie du caisson est en multiplis de bouleau ; le dessus du subwoofer ainsi que les éléments de la colonne sont en ABS. La partie bois bénéficie d’une finition en peinture noire granitée, particulièrement rugueuse, ce qui est peu courant sur ce type de produit. Nous nous interrogeons toutefois sur l’entretien ainsi que sur la résistance à l’accumulation de poussière.

La jonction entre les éléments est gage de robustesse et de stabilité. Un emboîtement de la coque plastique, associé à quatre tiges métalliques, assure la solidité mécanique de l’ensemble. Une fiche jack 6,35 mm et son embase femelle garantissent la transmission du signal audio amplifié.

À l’état neuf, l’encastrement se fait difficilement et, à plusieurs reprises, la connexion audio n’était pas établie.