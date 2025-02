Une colonne qui n’a pas froid aux yeux

DAP Audio est une marque néerlandaise réputée pour ses équipements audio professionnels, tels que des systèmes de sonorisation, des mixeurs, des amplificateurs et des accessoires. Elle fait partie du groupe Highlite International, qui distribue également Showtec, Infinity, DMT, Artecta, Showgear et Wentex. Le produit que nous vous présentons aujourd’hui est un système de sonorisation actif, composé d’un subwoofer et d’une enceinte colonne.

Présentation et mise en œuvre

Le système Frigga est une solution compacte et élégante, composée d’une base intégrant un subwoofer et d’une colonne équipée de plusieurs haut-parleurs.

Cet ensemble tout-en-un bénéficie d’une amplification intégrée directement dans le subwoofer. La connexion entre ce dernier et l’élément colonne s’effectue via un câble Speakon quatre points classique, fourni par le fabricant, tandis que le câble d’alimentation secteur, également inclus, utilise un connecteur powerCON.

Celui-ci offre un système de verrouillage qui garantit une fiabilité accrue lors de l’utilisation. La jonction mécanique entre la colonne et le subwoofer est simple, mais efficace. Un tube de 35 mm de diamètre (standard pour les supports d’enceinte) est vissé sur le subwoofer via un pas de vis M20. Le puits situé sur la face inférieure de l’élément colonne s’ajuste parfaitement au mât. Le fabricant propose deux options de hauteur, selon les besoins de la configuration (voir photo).

Le système Frigga offre deux options de montage pour la colonne, selon la hauteur de l’auditoire et la configuration de l’installation. Un mât court permet de positionner directement l’élément actif sur le subwoofer, tandis qu’un mât long suréleve la colonne d’environ 60 cm. Ce dernier est élégamment dissimulé par l’espaceur, assurant ainsi une finition esthétique parfaite pour l’ensemble du système.

Ce choix permet d’adapter le système à différents types d’installation, offrant la possibilité de déporter la colonne sur un pied d’enceinte ou tout autre support de 35 mm de diamètre si nécessaire. Si vous optez pour le mât le plus long, qui surélève la colonne de 60 cm par rapport au subwoofer, un espaceur vient se fixer sur le mât, apportant une touche esthétique supplémentaire.

Le résultat est un ensemble à la fois harmonieux et élégant, conçu pour répondre aux besoins d’une installation où la technique doit se fondre parfaitement dans l’esthétique de l’espace ou de l’événement. Le système Frigga est également disponible en blanc, offrant ainsi une flexibilité accrue pour une intégration encore plus discrète.

Le subwoofer

Avec des dimensions de 487 mm de profondeur, 430 mm de largeur et 865 mm de hauteur, le subwoofer se distingue par ses proportions élégantes. À l’avant, une grille métallique aux perforations en nid d’abeille de qualité protège l’enceinte, renforcée par une barre horizontale assurant la rigidité de l’ensemble. Un tissu acoustique vient élégamment doubler la grille, et le logo discret et raffiné, intégré à la face avant, ajoute une touche de sophistication. Chaque côté du subwoofer est équipé d’une large poignée ergonomique.