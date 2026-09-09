La plus dynamique des enceintes compactes ?

Le néerlandais Alcons audio est reconnu sur le marché du son live pour son approche particulière. Les systèmes d’écoute de la marque reposent sur l’utilisation d’un transducteur à ruban de taille variable qui ne souffre pas de la fragilité supposée de ce genre de haut-parleur. Aujourd’hui, Alcons lance une série de moniteurs de studio dont l’entrée de gamme est le modèle MR5, qui lui aussi utilise un ruban couvrant les fréquences de 1 à 20 kHz.

Si Alcons s’est lancé dans la création de moniteurs de studio, c’est pour répondre à la demande de clients satisfaits de la gamme CRMS (Cinema Reference Monitor System) en audis de mixage film. Ces utilisateurs étaient à la recherche de systèmes de taille plus réduite, utilisables en proximité dans des salles de montage son ou de prémix, tout en conservant les qualités de haute résolution et de distorsion ultra faible propres à la marque.

La démarche a consisté à développer une gamme de moniteurs de référence utilisant les technologies identiques à celles employées au sein des produits de sonorisation fixe ou de grosses tournées. Cela s’applique au type de haut-parleur, à l’amplification et au traitement numérique. Alcons affirme que c’est la première fois qu’une approche identique, sans compromis sur la qualité sonore et le niveau de pression acoustique, est appliquée pour la création musicale, comme pour la diffusion dans de grandes salles. L’idée étant que l’ingénieur du son bénéficie du même rendu en toutes circonstances.

Un transducteur à ruban particulier

Le terme « haut-parleur à ruban » est presque devenu un terme générique ces dernières années avec l’emploi assez fréquent de ce type de transducteur aussi bien en hi-fi qu’en monitoring studio. Cependant, il ne faut pas confondre les AMT (Air Motion Transformer) que l’on rencontre chez HEDD, Adam, ProAc et autres avec le ruban plat dit « pro-ribbon » employé par Alcons.

Interrogé à ce sujet, Tom Black, co-fondateur et directeur général de la marque, nous explique ce qui les différencie.

« Bien que les deux types de haut-parleurs utilisent comme base un diaphragme léger avec bobine mobile intégrée, la mise en œuvre de ce principe commun est assez différente. L’Air Motion Transformer a une membrane pliée qui se comporte comme un harmonica (ou un accordéon) tandis que notre pro-ribbon a une membrane plate tendue dans un cadre. Cette conception présente plusieurs avantages.

Premièrement, un système continu et symétrique. Les conducteurs sont soumis à des lignes de flux magnétique uniformément réparties sur toute leur longueur, sans aucune discontinuité. La construction plissée de l’AMT engendre au contraire des discontinuités.

Deuxièmement, des capacités de puissance/excursion plus élevées. Les conducteurs ne sont pas positionnés très près les uns des autres comme avec l’AMT. De plus, il y a du métal à proximité pour dissiper la chaleur, donc la compression de puissance par échauffement est plus faible.

Troisièmement, en termes de directivité horizontale et verticale, la largeur plus étroite de notre ruban implique une dispersion horizontale constante jusqu’aux fréquences les plus élevées… de même que sa longueur plus courte permet une dispersion verticale plus importante.

Enfin, un point qui n’est pas le moindre : lorsque les plis d’un AMT se déplacent vers l’intérieur en comprimant l’air, la surface de sortie diminue. Lorsqu’ils se déplacent vers l’extérieur, la surface rayonnante augmente. Cela entraîne une non-linéarité des performances de modulation. »