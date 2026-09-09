Une enceinte haut de gamme puissante, amplifiée, large bande

La série d’enceintes DAS Audio ARA-P se décline en deux modèles, l’ARA-P12 et l’ARA-P28. L’ARA-P28.115, objet du présent test, offre deux configurations de pavillon. Elle est pensée comme système principal de moyenne puissance, à coupler si nécessaire aux unités sub-graves SARA-SUB, non incluses.

Présentation générale

Le kit testé se compose d’une paire d’enceintes ARA-28P.115 bi-amplifiées. Le P (Powered ou amplifiée) est suivi d’un code précisant le diamètre des haut-parleurs LF ; 28 signifie donc que l’enceinte est pourvue d’une paire de 8’’, montés dans une charge acoustique bass-reflex. Ils entourent le haut-parleur HF central, de diaphragme 3’’. Après le point est précisée la dispersion du pavillon. Le nombre 115 indique l’ouverture standard de 110° H x 50° V, adaptable à 50° H x 110° V, après rotation de 90°. Le but est de former une source ponctuelle la plus cohérente possible.

Fidèle aux valeurs annoncées, sa bande passante s’étend de 70 Hz à 18 kHz à -6 dB à la mesure.

Entre les voies HF et LF DAS propose un filtrage actif FIR, à phase linéaire. Tous les éléments ARA sont donc phase compatibles, un atout pour l’alignement rapide sur le terrain entre éléments similaires, comme avec les line-array LARA et SARA.

En multidiffusion orientée spatialisation, la relation de phase entre les éléments discrets du système est garantie. Le timbre des sources sonores qui voyagent dans les différents plans de la diffusion s’en trouve préservé.

La qualité de restitution des transitoires, dans la partie intelligibilité du système, est également optimisée.

L’ARA-P28.115 peut être mise en œuvre dans des environnements poussiéreux et/ou humides, dans les limites définies par la classification IP43 de son boîtier.

Ergonomie et mécanique

L’ARA-28P.115 présente une forme trapézoïdale de 5°. Posée sur pied, ou accrochée à toute structure par le biais d’un crochet standard de diamètre 50 mm ou d’une des lyres dédiées, elle peut être déployée comme système principal, de moyenne portée, front-fill, ou side-fill.