Le coaxial puissant et agile

En héritage à la série PS, Nexo décline depuis 2019 sa gamme d’enceinte point source coaxiales « P+ Series » en plusieurs modèles, allant de la P8 à la P18. Cette dernière est conçue pour répondre aux exigences des contextes de la diffusion sonore façade et retour de forte puissance, offrant la possibilité de pouvoir adapter très facilement l’ouverture HF, et d’être couplée à son subwoofer compagnon, le L20.

Présentation générale

Le kit faisant l’objet du test se compose d’une paire d’enceintes P18, en mode de filtrage actif, et d’un amplificateur associé baptisée NXAMP 4x2mK2, successeur des NXAMP 4×2 et 4×4.

Les nouveaux contrôleurs amplifiés « mk2 » (pour « mark 2 », ou version 2), pilotables à distance via le logiciel NeMo, contiennent un ensemble de presets dédiés « façade » et « retour ».

Le concept de la P18 est basé sur le montage dans une enceinte à évent bass-reflex d’un haut-parleur coaxial néodyme LF 18’’ et HF 4’’, tous deux d’impédance moyenne de 8 ohms.

La volonté de Nexo est de proposer ici un système coaxial de forte puissance à dispersion HF variable, utilisable en mode de filtrage actif et passif. La réponse en fréquences de la P18 s’étend de 50 Hz à 20 kHz à -6 dB. La restitution des plus basses fréquences est confiée aux éléments subwoofers compagnons L18 (1×18’’) et plus particulièrement au L20 (1×20’’). Ils ne font pas partie du kit testé ici.

Mis à part le bénéfice « puissance » évident offert par la P18, il me paraît intéressant de citer d’autres avantages importants, notamment ceux amenés dans le cadre d’un design de système dit immersif, où la relation de phase entre points de diffusion est un argument majeur, de facto pris en compte par Nexo dans ses gammes de produits, naturellement « phase compatible ».

Un objet sonore voyageant dans les différentes enceintes conservera son timbre. L’autre avantage fourni par la section LF 18’’ est de préserver la reproduction du registre grave des objets sonores « déplacés » au sein de différents plans de diffusion, ce grâce à la définition étendue de l’enceinte en basses fréquences.

Ergonomie et mécanique

Afin de faire face aux nombreux cas de figure et besoins en déploiement, les deux flans du boîtier de la P18 sont pourvus d’une poignée sur chacune desquelles est monté un insert femelle destiné à fixer la lyre dédiée, qui rend possible une accroche sur pont si elle est équipée d’un crochet standard de diamètre 50 mm.

Logé discrètement dans chacune des cuvettes de ces poignées, un puits femelle lui offre le bénéfice d’être utilisée en position « façade » en rendant possible une élévation sur pied.

Malgré ses 33 kg seulement, au regard de sa taille, et sa paire de poignées bien placées, la manipulation en binôme est toutefois requise pour porter la P18 à hauteur du pied de levage.