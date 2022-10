Eos Apex 10

C’est le premier mars 2022 qu’ETC a organisé un événement en ligne pour faire découvrir sa nouvelle gamme de consoles. Après la présentation de l’Apex 10, remplaçant l’ancien fer de lance Eos Titanium, ETC a joué la surprise en annonçant dans la foulée deux autres modèles. L’Apex 5, plus petite et disposant de cinq faders et d’un seul écran, et l’imposante Apex 20 avec ses écrans de 27” et ses 20 faders, 50 touches programmables… un monstre de 1,40 m de large destiné aux applications les plus exigeantes. Bien sûr, chacune de ces consoles étant dans l’écosystème Eos, elles utilisent le même logiciel, qui s’adapte à son hardware. La gamme Apex pousse vers la sortie l’Eos TI et le vieillissant Gio. Si la première était encore un excellent choix et une console solide, le dernier souffrait de ses écrans de 12,1” affichant trop peu d’informations et nécessitant des écrans externes.

Aspect extérieur

Les consoles Apex disposent du même hardware, avec pour seul changement la surface de contrôle. Disons-le tout de suite, Apex 10 est le modèle de ce qu’une console haut de gamme moderne se doit de proposer. Première chose, qui ne peut manquer de sauter aux yeux, ses deux écrans de 24’’ 4K multi-touch. Les écrans sont de qualité, bien contrastés, et la 4K apporte un vrai plus grâce à une meilleure définition de l’affichage, permettant la présentation de plus d’informations en même temps. L’espace entre les écrans est presque inexistant, et le rendu du tactile multi-touch est très bon. Ils sont portés par deux bras articulés permettant de définir l’angle de vision souhaité, de travailler debout, ou encore de les positionner à l’envers. Pas sûr que cette dernière option soit la plus retenue, mais on apprécie la modularité de la position de travail.

La console est extrêmement bien finie, avec une surface en aluminium brossé du plus bel effet. Les touches du pavé numérique, aux bords arrondis, sont douces au toucher et agréables au clic pour une journée entière d’encodage.

Pour les plus habitués à Eos, il va falloir s’adapter car certaines touches ont été déplacées ou ont disparu (jusqu’à présent, toutes les consoles Eos récentes disposaient d’un tronc commun de touches situées aux mêmes positions). Les six encodeurs rotatifs haptiques garantissent une bonne préhension et s’adaptent au paramètre que vous voulez contrôler (durs à tourner, avec des « crans » quand on travaille sur une roue de gobos par exemple, et fluides sur des paramètres linéaires tel le zoom). Neuf autres mini encodeurs sont situés du côté opposé de l’écran de paramétrage, cliquables également.

Les faders, s’ils conservent leurs trois boutons et la motorisation déjà présents sur les consoles haut de gamme ETC, sont désormais surmontés d’une molette cliquable paramétrable. Afin de repérer à quel fader chacune appartient, elles sont entourées d’un halo coloré.