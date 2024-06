Cinq couleurs pour une multitude de teintes

Chez ETC, c’est souvent le haut de gamme qui est mis en avant, et tout le monde a déjà entendu parler des projecteurs de la série Source Four, notamment la découpe Source Four LED Series 3 qui fait l’unanimité. Mais il faut également compter sur la gamme ColorSource avec sa version découpe, la Spot V, qui a récemment été testée dans ces pages, et son petit frère, le Fresnel V, qui nous est proposé aujourd’hui à l’essai.

Découverte

ETC nous propose un projecteur assez classique dans sa conception, sous la forme d’un cube de 30 cm de côté. Une attache-élingue est prévue sur le dessus de l’appareil. Contrairement à la version spot de ce Colorsource, la lyre est bien équilibrée, aidée par le fait qu’il n’y a pas de lourde lentille qui y soit accrochée. La lentille proposée ici est opaque, mais ne présente pas les stries circulaires classiques d’une lentille Fresnel. On pourra glisser à l’avant un porte-filtre ou des volets. À l’arrière, on trouve trois boutons Mode, Up et Down ainsi qu’un écran simple à trois caractères pour gérer les paramètres. Un dernier bouton rotatif permet de gérer le zoom dans le mode 1 canal DMX, mais également de passer en mode focus toutes LEDs allumées.

On trouve également sur cette face arrière l’emplacement de la puce NFC permettant de paramétrer le projecteur via un téléphone compatible, une alimentation en True1 In/Out, du DMX cinq broches In/Out et l’antenne. Cette dernière permet de piloter le Fresnel V à l’aide du protocole sans fil Multiverse.

ETC a davantage pensé à l’efficacité qu’à l’esthétisme ici.

Source et optique

ETC, comme à son habitude, propose une source multispectrale. Outre les RVB habituels, ce sont le Lime (citron vert) et l’Indigo qui sont retenus. Le premier permet d’améliorer le rendu des couleurs et la luminosité générale quand le second permet des teintes bleues plus profondes.

Le zoom est donné pour 13°-44°, avec un impact doux et un point chaud marqué, Fresnel oblige.

Les menus

Du fait de la présence du module NFC, qui permet de configurer la machine à l’aide de l’application SetLight d’ETC, la gestion à l’écran est minimale. Par défaut, l’écran affiche l’adresse DMX, et un appui long sur Mode permet de choisir un contrôle entre un et neuf canaux DMX puis l’adresse. On peut également configurer le Multiverse et les presets qui pourront être utilisés en mode un canal.