ETC attaque la prestation

Pour ce projecteur, je pars en terrain connu, ayant en effet réalisé le test de son grand frère le GigaPix il y a peu.

Leur conception a été simultanée, ils ont presque les mêmes caractéristiques. La différence ? Les six LEDs du petit frère contre les neuf du grand. ETC mise beaucoup sur ces projecteurs pour conquérir une partie du marché de la prestation tout en proposant des projecteurs compatibles avec l’exigence du théâtre.

Présentation

Avec le MegaPix, ETC s’aventure sur un terrain moins familier, avec un choix de conception IP54, quand les standards actuels sont à l’IP65. Évacuons tout de suite le sujet : quand on voit les retours sur le Mac Aura XIP, présent également dans ce comparatif et qui a quelques années de recul, on voit que pour des usages de prestation, IP54 est un indice largement suffisant, permettant des projecteurs plus légers avec moins de contraintes de fabrication.

Le MegaPix se distingue d’emblée par ses formes arrondies, là où d’autres références de la gamme proposent des lignes un peu plus anguleuses. La tête est un cigare raccourci, la base originale avec deux larges poignées intégrées qui facilitent le transport. L’ensemble est solide, les matériaux agréables au toucher, avec un revêtement mat qui absorbe la lumière sans se rayer au premier contact. On est clairement sur une machine pensée pour durer.

Sous le projecteur, les pas de fixation pour omégas et un emplacement pour élingue sont bien présents. Côté connectique, tout se passe à l’arrière : DMX cinq broches In/Out, True1 In/Out pour le secteur, double Ethernet pour les protocoles réseau, et un port USB-C pour les mises à jour. Chaque connecteur est protégé par un capot caoutchouc. Ces derniers restent bien fixés dans leurs emplacements, même en cas de manipulation. Sur l’avant, le logo NFC signale la compatibilité avec l’application ETC Set Light, qui permet de configurer l’appareil sans fil depuis un smartphone, machine allumée ou éteinte. L’écran est flanqué de quatre flèches avec un bouton de validation au centre et un bouton Mode/Esc.

Source et optique

La lentille frontale regroupe six LEDs de 60 W en RVBL disposées en étoile, chacune surmontée de sa propre lentille Fresnel, séparées par des cloisons blanches dépolies (le lime est une option pour les constructeurs qui visent un meilleur rendu des couleurs). Chaque LED est pixellisable individuellement via la partie de contrôle DMX de pixel mapping optionnel, ou exploitable via le générateur d’effets. ETC annonce 4,5° à 50°. Le faisceau bave légèrement, reproche auquel ETC a répondu avec deux accessoires : un nid d’abeilles et un coupe-flux, tous deux fixés en façade par vissage.