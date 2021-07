ETC Source Four LED Série 3 Lustr X8

UN PROJECTEUR MULTIFONCTION

Première surprise pour les non-initiés de la marque, la découpe est en « kit ». En effet, la lanterne est une entité à part, qui peut être adaptée à de nombreux objectifs. Si les habitudes françaises sont aux projecteurs à zoom et qu’ETC répond à cette demande avec deux objectifs, 15-30° et 25-50°, le marché américain raffole des objectifs à focale fixe, et la marque en propose de nombreux de 5 à 90°.La force d’ETC dans ce domaine est la compatibilité de ses objectifs avec l’ensemble de la gamme Source Four, LED ou halogène. Mais la sortie de ces Source Four Série 3 est l’occasion pour le fabricant de revoir ses objectifs et de les améliorer pour plus de netteté, plus de flux et moins d’aberrations chromatiques avec la série XDLT. On nous a prêté à l’occasion de ce banc d’essai un objectif traditionnel 25-50° et un XDLT 26° (cette nouvelle gamme n’existant pour le moment qu’en focale fixe), accompagné du module d’accueil, où se situent les couteaux et le porte-gobos.

Et la liste d’accessoires ne saurait être complète sans évoquer le fait que les Source Four peuvent également se transformer en cycliodes ou en Fresnel grâce aux adaptateurs idoines.