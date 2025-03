Présentation

Evo Spot 60 CR est un projecteur classique dans sa présentation, avec comme signes distinctifs les plaques argentées portant le nom de la marque, au nombre de quatre sur les capots. Chose pas forcément présente sur les autres produits du comparatif, on a le droit à deux vraies poignées pour le manipuler. Comme ses concurrents, c’est une petite machine très simple à déplacer avec moins de cinq kilos au total. À l’avant, on trouve l’écran et les quatre boutons de contrôle, mais également l’emplacement du micro et une LED nous indiquant la présence de signal DMX. À l’arrière, même combat que la référence d’Algam, dont il est le plus proche techniquement : DMX trois broches In/Out et alimentation seulement en entrée au format IEC C14. Sans oublier un interrupteur d’allumage, ce qui devient une rareté ces derniers temps.

Sous la base, on trouve un anneau d’accroche pour élingue et deux camlocks. Les plastiques sont de qualité, l’assemblage bien fini, rien à redire à part qu’on aurait aimé une alimentation In/Out, et de format différent.

Source et optique

C’est également une source de 60 W de LEDs blanches que l’on trouve ici, avec une focale fixe de 14°. La LED se prête vraiment bien à ce type de petits projecteurs, ceux-ci bénéficiant des améliorations techniques des modules plus gros et d’un dégagement de chaleur réduit. Avec 60 W et 15° d’ouverture, on s’attend à moins de lumière à 5 m que pour le MS60 d’Algam, qui a été mesuré à 9° d’ouverture, mais une plus grande ouverture permet une plus grande versatilité.

Les menus

L’écran est noir et blanc, mais dispose d’une définition suffisante pour afficher deux lignes à la fois. En faisant rapidement le tour, les fonctions qui sautent aux yeux sont adresse et mode DMX, programmes auto ou contrôlés par la musique, un menu de calibration pour ajuster un paramètre qui serait mal aligné (pratique) et la définition de l’amplitude du Pan et du Tilt (540°, 360° ou 630° pour le Pan, et 90°, 180° ou 270° pour le tilt). On note au passage que contrairement à de nombreuses références du comparatif, le Tilt a un débattement standard de 270°, et on apprécie l’option 630°.