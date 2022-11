Evolite ParCob 150

Découverte

C’est un poids plume que ce PARCOB 150 RGBW IP ! Avec seulement 3,5 kg sur la balance, on sent clairement l’absence de zoom et l’influence de son bloc de LED unique.

La machine adopte la forme d’un cigare évasé avec le système de ventilation situé au centre. Sur l’avant, on retrouve des volets qui s’avèrent utiles pour calmer les ardeurs de son optique en nid d’abeille ouvrant à 70°. On peut les retirer à l’aide de quatre vis pour gagner encore du poids. De côté, on trouve les poignées de la double lyre, permettant un couple de serrage efficace. La double lyre permet de poser la machine au sol, mais attention, car si on la desserre afin de la régler, elle s’effondre sous son poids, nous faisant perdre le réglage entamé (on a tous connu ça). Il manque un système de blocage entre les deux lyres pour éviter ce genre de désagrément. On pourra naturellement passer le filetage d’un crochet par le centre de la lyre, et Evolite nous propose un système d’accroche assez rare pour être mentionné, par le biais de deux berceaux pour oméga permettant de fixer un crochet en deux quarts de tours. On apprécie l’attention.

À l’arrière, projecteur IP65 oblige, on trouve des connecteurs Seetronic recouverts de capots en caoutchouc évitant projections et poussière. Du DMX trois broches (une habitude chez Evolite) en entrée et sortie, et deux In et Out d’alimentation en True1, norme qui devient décidément incontournable, même sur les machines dotées de DMX trois points.

Les capots de protection sont résistants, fixés au connecteur, et restent bien en place une fois fermés.

Enfin, sous le logo d’Evolite, un petit écran de configuration nous fait de l’œil, avec les quatre boutons tactiles Menu, Enter Up et Down traditionnels.

Source et optique

Comme indiqué dans le nom de la machine, on dispose ici d’une LED COB, pour Chip On Board, technologie qui place les LEDs directement sur le circuit imprimé. La machine dispose de 150 W pour s’exprimer pleinement. On a sous la main un mélange RVBB, avec des résultats de température de couleur assez étranges quand on mélange le tout, mais nous développerons ce point un peu plus loin.

Une LED c’est bien, une belle lentille c’est mieux, et Evolite a placé une optique fixe en nid d’abeille sur son projecteur, pour un très large angle de projection de 70°. On peut tout de suite voir que l’on a affaire à une machine qui va servir à éclairer de grandes surfaces, et qui n’a pas vocation à faire dans le détail. Heureusement, les volets vont permettre de tempérer les ardeurs de la machine de manière efficace.

Les menus

J’ai toujours un peu peur des touches tactiles des machines IP65 suite à de mauvaises expériences en plein soleil. Mais ici pas d’inquiétude, les menus répondent au doigt et à l’œil. L’écran n’est pas grand, mais suffisamment défini pour nos besoins. On trouve le choix du mode DMX, des programmes automatiques, un contrôle manuel dans lequel on trouve des blancs calibrés de 3 000 K à 7 500 K, un choix de « courbes » de gradation (je mets des parenthèses car ce ne sont pas des courbes à proprement parler, qui modifient la quantité de lumière émise à chaque niveau d’intensité, mais des vitesses de gradation pré-calculées). On peut choisir la vitesse du ventilateur et enfin la fréquence de rafraîchissement des LEDs pour des applications de captation vidéo.