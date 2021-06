GENELEC 4430A

On ne change pas une équipe qui gagne ! Si la marque finlandaise a proposé de nouvelles références au beau design ces dernières années, elle a surtout décliné ses enceintes de référence en intégrant des fonctionnalités de correction de salle (moniteurs de studio SAMTM), en adaptant les modèles pour le marché domestique ou, comme c’est le cas ici, en adjoignant des fonctionnalités utiles au marché pro.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

L’électro-acoustique de la 4430A est une déclinaison de la 8030, avec son boomer de 5” et son tweeter de 19 mm séparés par un filtre actif à 2 900 Hz. Des performances de haut vol sont annoncées en termes de bande passante (45 Hz-39 kHz à -6 dB) et de linéarité (+/-1,5 dB entre 58 Hz et 20 kHz), pour un SPL max crête de 107 dB. La dispersion sonore des aigus est contrôlée à 120° horizontal par 100° vertical, grâce au moulage de la façade.

Le premier élément spécifique aux enceintes Smart IP est la connectique, qui s’articule autour d’un câble Ethernet bon à tout faire : de format RJ45 (Cat 5 ou plus), il reçoit l’alimentation de l’ampli (protocole Power-over-Ethernet), le son en réseau (protocole audio-over-IP compatible AES67, ST2110 et Dante), et permet la commande à distance via le logiciel propriétaire Smart IP Manager. L’entrée audio est également possible en analogique via connecteur Euroblock. Le second élément spécifique est la finition en aluminium brut, dont le cachet industriel pourra séduire les amateurs de steampunk. Pour tous les autres, le constructeur donne la possibilité de commander sa finition parmi un choix de 120 couleurs RAL.