La compacité comme argument

GLP n’a pas besoin d’introduction dans le monde du wash motorisé. L’Impression X5 Compact est le petit frère de l’X5. Même technologie RVBL, même générateur d’effets, mais dans un format nettement plus ramassé. Dans ce comparatif, il arrive avec le prix le plus élevé, soit 4 990 € HT. La question est de savoir si les performances sont à la hauteur de la valeur du ticket d’entrée.

Présentation

L’Impression X5 Compact fait partie des machines les plus originales de ce comparatif, et ça se voit dès la sortie du flight. La base est ronde et étroite, la tête ramassée, la silhouette trapue. La construction est soignée, les matériaux solides et agréables au toucher. La tête accueille sept lentilles hexagonales cerclées de séparateurs noirs, caractéristiques de la gamme GLP. Sous le projecteur, deux camlocks assurent la fixation d’un crochet unique, avec un point d’élingue de chaque côté au niveau des connecteurs, et un logo NFC signale la compatibilité avec l’application iQ.Service pour la configuration sans fil.

En base, on trouve l’essentiel : DMX cinq broches In/Out, True1 In/Out, deux ports Ethernet. Ce qui interpelle au premier regard, c’est l’emplacement de l’écran couleur intégré sur le bras de la lyre et non sur la base, comme c’est le cas chez presque tous les concurrents. Bonne idée : l’affichage reste lisible quelle que soit l’orientation de la tête. Quatre boutons ronds assurent la navigation. La machine affiche 7,5 kg pour une empreinte au sol vraiment réduite.

C’est aussi l’une des deux seules références à IP20 de ce comparatif, ce qui lui retire de la polyvalence mais facilite son refroidissement comme on pourra le constater plus loin.

Source et optique

Le train optique réunit sept LEDs de 40 W en configuration RVBL. La lime élargit sensiblement le gamut sur les tons chauds, et permet sur le papier un meilleur rendu des couleurs qu’un blanc pur dans ce mélange. La couverture ProPhoto mesurée atteint 72,60 %, ce qui est un peu loin des 75 % souvent constatés dans le comparatif. On mesure le zoom de 5° à 58° en tenth peak quand GLP annonce 3,6° à 66° : le chiffre serré est retrouvé au half peak, le large doit utiliser une autre méthode, pratique courante qui maximise l’amplitude affichée. On relève 3 370 lux à 5 m à 17°. Au plus serré, notre cellule affiche 21 300 lux à 5 m.