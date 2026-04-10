Le son HEDD sans AMT

La firme berlinoise HEDD est reconnue pour son usage maîtrisé du Air Motion Transformer, transducteur ultrarapide qui amplifie les mouvements de l’air à la façon d’un soufflet d’accordéon. On le trouve en tweeter dans ses enceintes de monitoring et en version large bande dans les casques HEDDphone TWO et TWO GT. Pour la première fois, la marque renonce à l’employer au profit d’un diaphragme conventionnel mais réalisé en thin-ply carbon, une première mondiale.

Le HEDDphone D1 est l’aboutissement d’une recherche sur plusieurs années initiée par Klaus Heinz, physicien et fondateur de HEDD. Le but de sa quête était de trouver un matériau pour un haut-parleur de casque qui permettrait d’approcher de très près les caractéristiques de l’AMT, en particulier la quantité élevée d’informations restituées et la rapidité… Mais avec une fabrication moins coûteuse ainsi qu’une masse du produit final inférieure. En effet, malgré leur bonne réputation, les HEDDphone TWO pesant 550 g pour un prix de vente d’environ 2 000 € ne peuvent convenir à nombre d’utilisateurs professionnels !

C’est en découvrant les caractéristiques d’une variété spécifique de fibre de carbone, le thin-ply carbon, que M. Heinz s’est dit qu’il avait trouvé le candidat idéal.

Ce matériau constitué de couches très fines de carbone collées les unes sur les autres à 90° est utilisé majoritairement dans l’aérospatial. Dans ce domaine, l’exigence de légèreté et de rigidité avec des tolérances de fabrication extrêmes est la norme. Le petit hélicoptère Ingenuity envoyé sur Mars par la Nasa en est constitué. Sur Terre, la Formule 1, sommet technologique de la course automobile, en est aussi friande.

Mais jusqu’à présent son utilisation en audio était marginale, réservée à la fabrication de haut-parleurs très coûteux en hi-fi d’exception.

Avec le casque D1, HEDD est la première marque pro à le démocratiser.

Le haut-parleur en carbone couches minces créé par Composite Sound sur cahier des charges HEDD.

Membrane suédoise, suspension et construction allemandes

Maîtriser la fabrication d’un TPCD ne se fait pas en un jour. C’est pourquoi HEDD s’est adressé à la société suédoise Composite Sound dont c’est la spécialité. Elle fait partie du groupe Oxeon, leader mondial de la technologie TeXtreme impliquée dans la construction des drones martiens. Pour optimiser les performances, propriétés et comportements des membranes, Composite Sound utilise des simulations informatiques.

Et la sophistication va très loin avec ce que cette firme spécialisée appelle « Metamodal ». En grec, meta est un préfixe qui signifie « au-delà ». C’est une manière de dire que les cônes de haut-parleurs créés ici pour HEDD vont au-delà du comportement habituel du carbone. Composite Sound est capable de faire varier l’épaisseur et la rigidité par zone pour contrôler les résonances (mode en anglais) selon le cahier des charges du client. Cela permet ainsi d’éviter d’avoir recours à des procédés d’amortissement qui affectent les transitoires et stockent de l’énergie, comme c’est le cas avec des matériaux tels que l’aluminium ou le beryllium.

Ce contrôle précis des résonances permet à Composite Sound de modifier finement la courbe de réponse du haut-parleur selon la demande du client.

Face à une membrane aussi performante, très proche dans son comportement d’un AMT, l’équipe HEDD a dû concevoir une suspension très élaborée pour ne pas en perdre les qualités, ce qui n’a pas été chose facile.

D’après le constructeur, le résultat est un déplacement parfaitement contrôlé du haut-parleur qui permet d’obtenir des transitoires ultrarapides, une clarté de l’équilibre tonal et une fidélité exceptionnelle, repoussant les limites des casques électrodynamiques.

Le montage de la membrane en carbone sur cette suspension ainsi que l’assemblage complet du HEDDphone D1 sont réalisés à la main dans l’usine berlinoise.