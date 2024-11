100 % mobile

Comme à son habitude, Sennheiser propose de nombreux « sets » différents pour satisfaire les besoins de chacun. Cette fois-ci, nous avons entre les mains le ENG set qui a comme principal avantage l’ajout de l’émetteur plug-on XLR. Nous allons principalement explorer les fonctionnalités et les performances de ce nouveau composant ultra mobile car les éléments qui l’accompagnent ont déjà fait l’objet d’un article dans le SONO Mag n°501 de juillet 2024.

PREMIER COUP D’ŒIL

Ce kit 100 % mobile destiné aux vidéastes possède un récepteur, deux émetteurs et un micro ME-2. L’intérêt est de passer rapidement d’une situation avec un micro-cravate à une situation avec un micro filaire grâce au SKP (micro-main ou prise de son avec une perche).

Tout d’abord, le récepteur portable EW-DP EK est conçu pour être fixé sur une caméra grâce à une plaque aimantée. L’écran monochrome affiche l’ensemble des données : un vumètre pour le signal audio, la réception du signal RF, la capacité des batteries ainsi que le nom de l’appareil, la fréquence et la valeur de gain du micro. Les cinq boutons adjacents permettent de mettre en route le boîtier, de naviguer dans le menu et de synchroniser un émetteur. Deux câbles mini-jack 3,5 mm sont fournis dans le carton pour distribuer l’audio à une caméra en XLR ou TRS 3,5 mm.

Ensuite, intéressons-nous de plus près au nouveau joujou. Le boîtier SKP est conçu en plastique et semble bien résistant. Il pèse 60 g de plus que l’émetteur ceinture. Une grande trappe laisse découvrir l’emplacement pour la batterie BA70 ou pour deux piles LR06. Un schéma explique dans quel sens la glisser, il a été utile ! Sur le dessous, cinq boutons sont très facilement accessibles. On identifie très vite la fonction de chacun. Enfin, restent quelques surprises qui sont toujours bienvenues ! Un emplacement pour carte micro-SD attire notre attention. Le lien est vite fait avec le bouton Rec, nous y reviendrons.

Le récepteur mobile EW-DP EK se fixe sur une caméra à l’aide d’une plaque aimantée. Les câbles sont fournis soit en mini-jack 3,5 mm soit en XLR. Le port USB-C permet d’alimenter le boîtier en énergie ou de charger la batterie BA70.

Ce boîtier étant prévu pour connecter un micro en XLR, il est étonnant de trouver aussi une entrée au format TRS 3,5 mm. Très astucieux de la part de Sennheiser !

Cet émetteur accepte un micro filaire ou un micro-cravate. Attention, il est moins pratique à mettre dans une poche de pantalon que le boîtier ceinture SK. Cette opportunité fait de ce kit un outil très pratique pour sa versatilité.

UTILISATION

Nous allons parcourir les étapes de mises en route de ce système HF en commençant par configurer le récepteur. Tout d’abord, utilisons la fonction « auto scan » afin que la machine propose une fréquence disponible. Dans le cas présent, 94 canaux sont disponibles (l’espacement entre chacun est de 600 kHz). Puis, allumons l’émetteur SKP, activons la synchronisation avec le bouton de gauche, et avec le bouton Sync du récepteur, la fréquence est transmise.

Si le micro nécessite une alimentation fantôme, la touche 48 V doit être enfoncée. Ensuite, côté audio, tout se passe sur l’écran du boîtier caméra. Le gain s’ajuste par pas de 3 dB et le niveau de sortie peut être atténué à 20 dB ou 25 dB. Pour le monitoring, le volume de la prise casque est accessible également dans le menu suivant.