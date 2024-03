HH Electronics Tensor TRE 1201

La simplicité comme mot d’ordre

La gamme Tensor TRE de la marque comporte trois modèles d’enceintes large bande avec un 10’’, un 12’’ et un 15’’. Le fabricant propose aussi des subs amplifiés, des systèmes colonnes et d’autres modèles avec des fonctions de mixage étendues et d’appairage Bluetooth.

Un tissu acoustique sombre est collé à la grille métallique perforée sur sa face intérieure, laissant très peu apercevoir les haut-parleurs de l’enceinte. C’est assez esthétique et passe partout, si ce n’est le logo rouge qui saute aux yeux. L’enceinte est équipée de trois poignées, une sur le dessus et deux sur les côtés de la caisse. Ces poignées s’avèrent très pratiques, qui plus est le poids de 14,4 kg est vraiment très raisonnable pour ce gabarit de produit.

Elle est équipée d’un haut-parleur de grave 12’’ et d’un moteur d’aigu de 1’’. La directivité communiquée par le fabricant est de 90° sur le plan horizontal pour 60° sur la verticale. La réponse en fréquence à -10 dB annoncée par la marque est de 45 Hz à 20 kHz, parfaitement dans la moyenne des autres candidates. La pression acoustique maximum crête est donnée à 130 dB.

L’appairage Bluetooth n’est pas prévu sur ce modèle au même titre que l’utilisation d’une application de contrôle externe. On retrouve un puits de 35 mm pour un montage sur pied ainsi que quatre inserts M8 pour pouvoir la suspendre. À noter qu’un commutateur permet de désactiver la terre sur la sortie Mix Out afin de supprimer les potentiels problèmes de bouclage de masse.