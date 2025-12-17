Nouvelle version, nouveau look, nouvelles fonctions

Le système Polar 12 est présent sur le marché depuis déjà plusieurs années. En 2021, il figurait dans notre sélection de systèmes colonnes pour un test comparatif publié dans les numéros 466 et 467. Aujourd’hui, HK Audio modernise ce système avec de nouvelles fonctionnalités en prise avec les avancées technologiques. Découvrons ce qui évolue, ce qui reste inchangé, en clair ce qui se cache derrière cette appellation MKII.

Présentation

Le Polar 12 se présente comme un système colonne amplifié au design classique, articulé autour d’un caisson de basses et de deux éléments de colonne. Le caisson, réalisé en bois multiplis, affiche un poids de 20,9 kg et dégage immédiatement une impression de solidité et de soin apporté à la fabrication.

La grille frontale, épaisse, rigide et esthétiquement réussie, inspire confiance : elle ne se déformera pas au premier choc venu. Les éléments de la colonne reprennent cette même conception, garantissant une harmonie visuelle et une cohérence technique sur l’ensemble du système.

La colonne est composée de deux modules : une section principale renfermant les haut-parleurs, et un spacer destiné à élever la partie acoustique tout en préservant la continuité esthétique du design. HK Audio a opté pour une structure en aluminium, un choix judicieux alliant légèreté et robustesse.

Le spacer, en plus de son rôle mécanique, assure également la transmission du signal amplifié, supprimant ainsi tout câblage externe entre les éléments.

Résultat : une installation propre, rapide et intuitive. L’ensemble reste facile à manipuler avec ses 4,75 kg pour la colonne principale et 2,8 kg pour le spacer. Sous le capot, le caisson de basses abrite un haut-parleur de 12’’, chargé de reproduire les fréquences graves avec ampleur et précision.

La partie supérieure, quant à elle, confie les médiums et aigus à six haut-parleurs de 3’’ associés à un moteur de compression de 1’’ monté sur pavillon. La directivité, annoncée à 120° à l’horizontale pour 30° à la verticale, promet une large diffusion sonore et une bonne couverture du public dans la plupart des configurations.