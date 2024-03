HK Audio Sonar 112 Xi

Une candidate sérieuse et aboutie

La gamme Sonar de la marque comporte trois modèles amplifiés d’enceintes large bande 10’’, 12’’ et 15’’. Le fabricant propose aussi un sub actif dédié à cette gamme, le Sonar 115 Sub D.

Sa face avant courbe et ses arêtes supérieures et inférieures en arc de cercle lui confèrent un très joli rendu esthétique. L’ensemble est bien fini et harmonieux. Elle dispose de deux poignées, la première sur la partie supérieure et l’autre sur la face avant gauche. Le poids de 15,9 kg se trouve légèrement en dessous de la moyenne et lui confère une bonne maniabilité. Elle est équipée d’un haut-parleur de grave 12’’ et d’un moteur d’aigu de 1’, monté sur un pavillon à directivité constante..

Le sub dédié permet via son DSP interne de créer des configurations à directivité cardioïdes à partir de deux éléments Sonar 115 Sub; c’est bien pensé. Un appairage Bluetooth TWS stéréo permet un vrai streaming stéréo sur deux enceintes. Une application de contrôle Sonar Remote est également disponible sous Android et IOS. Cela s’avère très pratique voire indispensable pour ceux voulant tirer pleinement profit des nombreuses fonctionnalités du DSP. En effet l’écran couleur est vraiment très petit et ne permet pas toujours une navigation fluide. Elle est équipée d’un double puits de 35 mm pour montage sur pied avec un angle à 0° ou incliné de 7,5°. Enfin, trois inserts M10 sont disponibles pour pouvoir suspendre l’enceinte facilement.