Un wash pointu mais sans pixels

Infinity est la marque de projecteurs professionnels de Highlite International, distributeur néerlandais bien implanté dans nos contrées. Le Furion W402 WashBeam s’inscrit dans ce comparatif comme le seul projecteur à ne proposer aucun pixel mapping, assumant pleinement un positionnement de wash pur. Reste à savoir si la sobriété se traduit par une proposition cohérente sur le terrain.

Présentation

Le Furion W402 WashBeam fait partie de la gamme Furion, IP65 d’Infinity. Dès qu’il sort du carton, on sent d’emblée que la conception a été bien pensée : solide, rigoureuse. L’IP65 a fait clairement monter d’un cran toutes les références de ce comparatif en termes de matériaux. Le boîtier est en alliage de magnésium (avec les contraintes propres à ce matériau en cas d’exposition au sel). Les deux larges poignées intégrées aux bras facilitent la prise en main lors des installations, un détail qui compte quand la machine pèse 15 kg.

La face avant se distingue par ses deux grilles losangées encadrant l’écran TFT, qui donnent au projecteur un look reconnaissable, moins générique que beaucoup de ses concurrents.

Dessous, quatre camlocks permettent une fixation rapide. L’élingue se logera dans les emplacements des poignées. Côté connectique, tout se passe à l’arrière. Au menu : DMX cinq broches In/Out en connecteurs Seetronic IP65, True1 In/Out, double RJ45 etherCON, fusible accessible, antenne W-DMX en saillie et prise pour réaliser le vide d’air à l’intérieur. Les capots caoutchouc protègent chaque connecteur inutilisé. Point notable pour ce prix : CRMX et W-DMX sont intégrés de série, sans option à débourser. À l’avant enfin, un bel écran couleur et quatre boutons en losange permettent de configurer les menus.

L’ensemble est costaud, stable, bien conçu.

Source et optique

Sept LEDs de 45 W en RVBB sont agencées en nid d’abeille dans une monture circulaire de 310 mm de diamètre. Chaque LED est surmontée d’une optique hexagonale individuelle. Infinity annonce 4,2° à 47,8° en angle de champ ; nos relevés au tenth peak donnent 4,6° à 50,3°, ce qui est cohérent quand on prend en compte les petites variations lors des mesures, et on attend, si on lit la fiche technique, 19 878 lux à 5 m. Nous verrons cela plus loin.