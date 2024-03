jbl eon 712

Application de contrôle, Bluetooth et possibilités DSP sur vitaminées

La gamme EON est une gamme bien connue et iconique depuis presque 30 ans. Elle comprend trois modèles amplifiés d’enceinte large bande avec un 10’’, un 12’’ et un 15’’, ainsi qu’un sub 18’’ actif dédié, le EON 718S.

Sa grille en nid d’abeille est équipée sur la face intérieure d’un tissu acoustiquement transparent ne permettant pas d’apercevoir les haut-parleurs internes. De forme plutôt rectangulaire, l’esthétique est sobre et plutôt classique. Elle dispose de deux poignées, la première sur la partie supérieure et l’autre sur la face avant droite. Un poids tout à fait correct de 14,6 kg et en dessous de la moyenne de nos dix références. Elle se manipule facilement et sans effort, c’est aussi un critère de choix. Elle est équipée d’un haut-parleur de grave 12’’ et d’un moteur d’aigu de 1’’. La directivité communiquée par le fabricant est de 100° sur le plan horizontal pour 60° sur la verticale.

La réponse en fréquence à -10 dB annoncée par la marque est de 50 Hz à 20 kHz. La pression acoustique maximum crête est donnée à 127 dB. La marque américaine propose un appairage Bluetooth stéréo TWS permettant d’affecter le signal gauche et droit à deux enceintes pour une vraie stéréo. L’application de pilotage et configuration JBL Pro Connect est disponible sous IOS et Android. Cette application semble indispensable pour correctement exploiter les possibilités de réglages très vastes qu’offre le DSP. En effet, la navigation via l’écran LCD couleur de petite taille n’est pas très intuitive et nécessite de nombreuses manipulations pour aller et venir dans les menus.

Elle est équipée d’un simple puits de 35 mm pour montage sur pied à 0° et de quatre inserts M10 pour pouvoir suspendre l’enceinte. Un support mural optionnel en U est aussi disponible.