Un casque fermé vraiment Pro

Autant la gamme d’enceintes de monitoring Focal est assez vaste pour répondre à tous les budgets, du plus modeste au plus ambitieux, autant celle des casques Pro souffrait jusqu’à présent de l’absence d’une proposition intermédiaire.

Le casque fermé Lensys Professional, fabriqué en France, vient répondre à la demande de nombreux professionnels à la recherche d’un casque de ce type, qui puisse être une référence fiable en mixage et mastering.

Le Lensys Professional, que nous appellerons Lensys Pro par commodité, est un casque fermé aux grandes ambitions pour Focal qui ne se cache pas de vouloir renouveler le succès de l’abordable Listen Pro mais en apportant des performances bien supérieures et une fabrication strictement française.

C’est l’aboutissement d’une nouvelle conception dont le but avoué par la marque est de proposer une écoute neutre, même sans calibration logicielle, afin de pouvoir mixer en toute sérénité. Toujours attentif aux évolutions de la production musicale, Focal a bien pris note de la tendance mondiale à enregistrer, produire/mixer partout pour profiter parfois d’un cadre inspirant, mais aussi pour s’adapter aux contraintes budgétaires. Par ailleurs, le développement récent du format Dolby Atmos musique dont 80 % de l’écoute se fait en binaural au casque ou sur écouteurs rend d’autant plus indispensable l’utilisation d’un casque de référence réellement fiable.

De nouveaux haut-parleurs

Pour ce modèle fermé, Focal a conçu de nouveaux drivers de 40 mm. Ils sont constitués d’un alliage de 95 % d’aluminium pour la légèreté et la rigidité associés à 5 % de magnésium pour l’amortissement. Le Clear Pro avait déjà une membrane Al/Mg mais qui était exploitée dans un casque ouvert…

Pour un bon fonctionnement dans un casque fermé, la suspension de la membrane a été optimisée afin de réduire les déplacements grâce à la charge acoustique créée par le volume arrière et obtenir moins d’intermodulation.

La forme du dôme en « M » issue du très haut de gamme Utopia garantit une rigidité exceptionnelle pour un mouvement en piston impeccable, une réponse en fréquence linéaire et une meilleure propagation du son. Pour le Lensys Pro, une bobine ultra légère a été développée, la plus légère jamais réalisée selon Focal. Elle est simple couche et sans support, ce qui est rare. Sa hauteur importante alliée à un petit entrefer empêche les variations d’impédance, ce qui apporte plus de linéarité et moins d’effet de compression de la dynamique.

Un câble de bobine plus épais a été adopté pour réduire l’impédance du casque à seulement 26 ohms et le rendre plus facile à alimenter quelle que soit la source.

Un traitement acoustique sophistiqué

La conception d’un casque fermé rejoint celle d’une enceinte acoustique car elle se doit de contrôler et d’amortir les résonances créées à l’intérieur du volume clos. C’est une tâche complexe pour le fabricant qui recherche la neutralité acoustique, et cela va bien au-delà du choix du matériau constituant la coque, qu’il soit synthétique ou naturel, en bois d’essences diverses comme on le voit parfois.