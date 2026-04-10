Lewitt en live

La marque Lewitt a été fondée en 2009 par Roman Perschon à Vienne, en Autriche. Elle est spécialisée et reconnue pour ses micros de studio,

de scène et de streaming. Quel est son nouveau modèle MTP5 ? Quelle place occupe-t-il dans la gamme Lewitt ? Quelles en sont les caractéristiques ?

À quel usage est-il destiné ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cet article.

Présentation générale

Le packaging est tout à fait classique. La boîte en carton contient une plaquette « Quickstart Guide » qui indique également la procédure d’enregistrement du produit afin de faciliter l’éventuel recours à la garantie constructeur de deux ans. Le micro est accompagné de trois accessoires :

une bonnette en mousse, une pince micro classique et apparemment de bonne qualité, ainsi qu’une pochette micro légèrement matelassée et siglée Lewitt.

Pas de mauvaise surprise : l’adaptateur de pas de vis pour la pince micro est fourni.

Les accessoires indispensables sont fournis, et la pince micro est particulièrement réussie.

La marque a misé sur un corps en alliage à base de zinc injecté pour un produit d’une grande robustesse, prêt à subir les aléas d’une utilisation live intensive. La plupart des techniciens de passage, à qui nous avons proposé de le prendre en main ou d’y prêter une oreille, ont eu comme premier réflexe de le trouver lourd. Et pourtant, avec ses 336 g, il ne dépasse que de 6 g son concurrent direct et grand classique des micros de voix… C’est peut-être dans la répartition que se joue la vraie différence : le poids paraît davantage provenir du corps lui-même.

La grille semble particulièrement robuste et susceptible de résister à d’éventuelles chutes. L’inscription Lewitt sur la bague de cette grille est clairement assumée et peu discrète. Le premier réflexe des techniciens rencontrés est d’envisager de la rendre moins voyante, surtout en cas de prise de vue. Il s’agit d’un micro dynamique dont la vocation première est de satisfaire à la reproduction de la voix parlée ou chantée. Il s’agit ici de la version sans interrupteur, mais il existe également un modèle MTP5S avec un switch.

Projet et objectif de la marque

La marque proposait jusqu’alors deux micros de scène destinés à la voix : le MTP 250 et le MTP 550. L’arrivée du MTP5 a pour vocation de les remplacer. Il s’agit de proposer, à un tarif compétitif, un produit de grande qualité alliant les performances des deux anciennes références aux avancées technologiques issues des recherches effectuées pour la création du MTP W950.

Le micro est préconisé pour le chant, la parole, le podcasting… A priori, il est doté d’une forte résistance aux niveaux de pression élevés, ce qui lui permettra également la reprise d’instruments acoustiques comme la trompette, le trombone ou le saxophone.

La directivité est cardioïde et la marque annonce avoir optimisé la réjection aux larsens grâce à une membrane bombée. Cette innovation est issue des développements pour la capsule W9. Les équipes de Lewitt, installées à Vienne, en Autriche, regroupent un grand nombre de nationalités, et ont mis à profit cet avantage pour travailler les caractéristiques du micro liées à la langue. Le constat est que le modèle le plus utilisé pour la reproduction de la voix est développé par des Anglo-Saxons, et donc optimisé pour la reproduction de la parole en anglais. Les équipes de Lewitt ont souhaité créer une référence mieux adaptée aux langues germaniques, évidemment, mais surtout plus polyvalente sur un large panel de langues.