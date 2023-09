Lewitt Pure Tube

Le tube rien que le tube

Lewitt est une marque créative et dynamique qui ne se repose pas sur ses succès passés. Avec son unité de fabrication en Chine, elle propose des créations originales plutôt que des imitations de produits historiques.

En 2022, elle a lancé le studio haut de gamme LCT1040, un micro hybride transistor/lampe offrant une palette sonore variée, suivi du MTP W950, un micro live très résistant au larsen. Aujourd’hui, SONO Mag se concentre sur le Pure Tube, un micro puriste dédié au chant, positionné aux alentours des 1 000 €, sur un marché encombré de micros de studio.

Le Pure Tube est le premier produit de la marque issu des réflexions du « Lewitt Lab ». Créée en 2020, cette entité composée de six ingénieurs a pour mission de tester les nouvelles idées de produits et de développer les technologies nécessaires sans subir la pression des services commerciaux. Typiquement, une période intense de six semaines de recherches peut être accordée pour valider la faisabilité et la pertinence d’une idée. Pour ce microphone, l’idée de départ a été le centième anniversaire du premier micro électrostatique à tube, le Neumann CMV 3, développé à partir de 1923 et sorti en 1926.

La question était : que nous inspire cette date et qu’il y a-t-il à retenir dans la conception de cette pièce historique ? La réponse qui s’est imposée a été la « pureté » de la conception, sans filtre ou atténuateur d’aucune sorte. Avec le LCT 440 Pure, meilleure vente mondiale de la marque, Lewitt avait déjà prouvé les mérites d’une conception électronique minimaliste au service de la qualité audio. Mais comment adapter l’idée à un micro à tube ? Quelle serait donc la priorité pour un circuit lampe direct avec les possibilités offertes en 2023 ? L’obligation de réduire le bruit de fond s’est imposée d’emblée !

D’une part, l’enregistrement numérique en 24 bits ne cache plus le bruit propre des microphones comme autrefois les magnétophones analogiques. D’autre part, les techniques de production musicale moderne en ordinateur voient se multiplier à l’infini le nombre de pistes. Lorsque l’on atteint ou dépasse la centaine de pistes, l’accumulation à la prise d’un bruit de fond non négligeable devient difficile à tolérer.

Le premier objectif que se sont fixés les membres du Lewitt Lab a donc été de réduire le bruit de fond sous la barre symbolique des 10 dB(A). Pour cela a été développé un circuit où ne figure aucun semi-conducteur. Entre la capsule (identique à celle du LCT 540S) et la sortie, aucun « additif de synthèse » ne vient altérer le son véritable de la lampe et le bruit de fond du Pure Tube est de seulement 7 dB(A), une performance que beaucoup de micros à transistors n’atteignent pas !

Le choix de la lampe s’est porté sur une 12AU7 JJ Electronic qui permet de travailler sur une tension un peu plus important que la très répandue 12AX7. Cette dernière a été écartée aussi pour une question de fiabilité. En effet, comme le haut de gamme LCT1040, le Pure Tube est garanti 10 ans, lampe comprise ! C’est un argument commercial important que se donne Lewitt face aux marques plus anciennes qui sont encore souvent préférées pour le nom et l’histoire qu’elles véhiculent.

Étant donné que des modèles à tube polyvalents existaient déjà dans la gamme avec les LCT 840, 940 et 1040, il a été décidé d’orienter le nouveau micro vers une application précise, l’enregistrement des voix.

Le Studio Set comprend la valise de transport sur mesure du Pure Tube et tous ses accessoires. L’espace prévu pour le rangement des câbles est un peu juste.

Dans cette gamme de prix, le micro pourra toucher des utilisateurs plus ou moins expérimentés ; tout ce qui pouvait leur faciliter la vie au quotidien devait être retenu et valorisé. Une question souvent délicate à gérer dans la prise de voix avec les micros cardioïdes est le contrôle de l’effet de proximité. De fait, la membrane est polarisée différemment sur le Pure Tube par rapport au 540 pour réduire un peu sa grande sensibilité et l’effet de proximité. Ensuite, l’atténuation des basses fréquences est réalisée non pas par un filtre, mais par un transfo de sortie spécifique.

La signature sonore voulue par le fabricant pour simplifier la vie des acheteurs se résume en trois points : chaleur (légère mise en avant du bas-médium), douceur des aigus, réduction de l’effet de proximité entre 100 et 150 Hz. L’esthétique recherchée n’est absolument pas une reproduction d’un son « à l’ancienne ». C’est une création originale prenant en compte les retours du millier d’utilisateurs du LCT1040 qui propose quatre couleurs « lampe » différentes. Le réglage plébiscité étant le mode Warm, il a servi de base pour le Pure Tube même si ce dernier a trouvé sa propre identité du fait de l’utilisation d’une capsule différente. L’objectif avoué a été de trouver un plug & play version lampe capable de satisfaire tous les types d’utilisateurs, du YouTubeur à l’ingénieur du son expérimenté.

Au menu ou à la carte

Deux versions du Pure Tube sont disponibles à l’achat. Le Studio Set au prix public de 1 299 € est livré dans une mallette de transport de type militaire conçue pour abriter le micro et tous ses accessoires : alimentation externe et son câble d’alimentation, suspension et filtre anti-pop intégré, câble XLR sept broches de 5 m de long, housse de transport. Un Essential set à seulement 999 € en boîte carton contient le micro, l’alimentation et les câbles avec une simple pince de fixation.