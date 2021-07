Test Elation Fuze SFX – Lyre

DÉBALLAGE

Fuze SFX est un beau bébé ! Malgré ses 19 kg, il se fait tout de même sentir dans les bras, même si personne seule peut encore le manipuler. Le projecteur est tout en courbes, avec une base rectangulaire qui se fait oublier tant elle est fine. On donnera une moins bonne note à la face avant, qui manque un peu de personnalité. Sur le dessous, quatre embases pour oméga et un emplacement pour élingue de sécurité permettent son accroche.

La sortie d’optique est énorme, avec une lentille de 140 mm. On n’a qu’une envie, celle de voir la quantité de lumière qui va sortir de cet œil. Sur le corps du projecteur, on retrouve deux verrouillages de pan et tilt, et, à l’arrière, des connecteurs DMX cinq broches, de l’Ethernet, une antenne pour une utilisation via le protocole E-Fly d’Elation et une alimentation en True One.