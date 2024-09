Un beam ultra compact

Le Kyalami, c’est un circuit en Afrique du Sud qui a un temps accueilli le championnat de Formule 1. Avec un nom tel que Ayrton, la marque ne pouvait que faire ce genre de clins d’œil quand il s’agit de baptiser ses projecteurs. Ce beam extrême de 1° à source laser prend, dans la forme et certaines fonctionnalités, inspiration dans le célèbre Magic Dot de la marque, mais avec les toutes dernières technologies disponibles. Faisons donc vrombir son moteur ensemble.

Kyalami ne fait pas partie des séries 3, 6 et 9 classiques d’Ayrton, mais de la gamme dite Creative Solution, dans laquelle figurent par exemple les Magic Blades et Magic Panels. La marque dispose déjà de beams laser, j’ai nommé les Cobra et Cobra2. Ces derniers sont dotés de sources de 260 W quand Kyalami en propose une de 100 W « seulement ».

Je mets les guillemets, car avec son ouverture de 1°, Ayrton nous promet 400 000 lux à 10 m, de quoi faire valoir ses arguments dans n’importe quel plan de feux.

Découverte

Du Magic Dot, Kyalami va chercher le format, un dôme arrondi compact qui permet de positionner les projecteurs très proches les uns des autres. En commun également, le fait que ce soit un beam et la rotation infinie sur les deux axes qui avait fait le succès de son prédécesseur, réussite aidée par la vidéo de présentation de 144 unités de Magic Dot qui avait enflammé bien des imaginations à l’époque.

Cette forme de dôme en fait une machine très discrète compte tenu de ses lignes épurées. Le revers de la médaille, ce sont ses petites poignées arrondies peu maniables. Mais comme le projecteur ne pèse que 14,5 kg, on peut toujours le soulever par dessous. La base est très fine, contenant uniquement la connectique, l’écran de contrôle et les boutons étant situés sur la tête rotative. À leur côté, un logo NFC nous indique que Kyalami fait partie de ces projecteurs qui peuvent être paramétrés depuis l’application Ayrton NFC.

Sous l’appareil, on trouve quatre tampons caoutchouc de maintien, un emplacement pour élingue et quatre Camlocks pour accueillir les platines des crochets.

Et fidèle à la tendance actuelle, Ayrton nous propose le tout dans une protection IP65.